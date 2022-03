100 Tage Züge von Go-Ahead im Allgäu: Gut, aber nicht problemlos

Plus Seit Dezember verbinden Züge von Go-Ahead das Allgäu und München. Der Betreiber zieht ein positives Zwischenfazit, die Infrastruktur bleibt jedoch ein Problem.

Blau-weiß und elektrisch statt rot-weißer Dieselzüge: Seit dem 12. Dezember betreibt Go-Ahead Bayern den Regionalverkehr auf der Strecke von Lindau über Memmingen und Buchloe nach München. Nun zog das Unternehmen nach 100 Betriebstagen ein erstes Fazit. „Der Start ist gut gelungen“, sagte Geschäftsführer Fabian Amini.