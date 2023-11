300 Kinder werden jährlich im Allgäu bei Verkehrsunfällen verletzt

Viele dieser Unfälle wären laut Polizei vermeidbar – sind aber oft schwerwiegend. Die Beamten erklären, worauf Eltern und Autofahrer achten sollten.

Sie sind die schwächsten Teilnehmer am Straßenverkehr: Über 300 Kinder im Alter bis 13 Jahre wurden im Vorjahr bei einem Verkehrsunfall im Allgäu verletzt. „Häufig spielt nicht angepasste Geschwindigkeit beispielsweise vor Schulen oder Kitas eine Rolle“, sagt Sebastian Nienkemper von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Gerade jetzt, wenn die Tage dunkler werden, sei besondere Vorsicht angebracht.

In den vergangenen Tagen ereigneten sich im Allgäu mehrere Verkehrsunfälle, bei denen Kinder zu Schaden kamen. Ende Oktober wurde beispielsweise in Mindelheim ein Elfjähriger angefahren, der auf dem Fahrrad unterwegs war. Vor Kurzem wurde zudem ein siebenjähriges Mädchen in Lindau von einem Auto erfasst, als es über eine Straße rannte. Am selben Tag wurde eine Zwölfjährige in Obergünzburg verletzt, die eine laut Polizei schlecht beleuchtete Straße überqueren wollte.

Kind starb nach Unfall in Sonthofen - auf was Eltern achten müssen

Das Kind wurde ebenfalls von einem Auto erfasst und über die Motorhaube geschleudert. Für große Betroffenheit in der Region sorgte im Sommer der Unfalltod einer Dreijährigen, die in Sonthofen von einem Auto überrollt wurde.

Die Unfälle, an denen Kinder beteiligt sind oder zu Schaden kommen, sind laut Nienkemper sehr unterschiedlich. Stürze oder Kollisionen mit dem Fahrrad oder Tretroller tauchen in der Statistik genauso auf wie Unfälle, bei denen Kinder als Beifahrer angegurtet in einem Auto sitzen, dessen Fahrer unverschuldet in eine Kollision gerät. Immer wieder ereignen sich auch Unfälle auf Parkplätzen, bei denen Kinder angefahren werden. Die Polizei warnt Autofahrer davor, sich dabei „blind“ auf den automatischen Parkassistenten („Piepser“) im Auto zu verlassen: „Die Fürsorgepflicht und Verantwortung liegt beim Fahrzeuglenker“, sagt Nienkemper.

Herbst und Winter: Das sollten Eltern beim Schulweg ihrer Kinder beachten

Auch in Bezug auf moderne Notbremssysteme für Rückwärtsfahren gab der ADAC vor Kurzem nach Tests zu Bedenken: „Kein System arbeitet aktuell perfekt.“ Generell sollten Autofahrer einen Aspekt beachten, den die Bundesanstalt für Straßenwesen betont: Es sei unbestritten, „dass Kinder sich aufgrund ihrer noch nicht voll entwickelten Motorik, visuellen und akustischen Wahrnehmung sowie kognitiven Entwicklung im Straßenverkehr anders verhalten als Erwachsene.“

Mit anderen Worten: Vorsicht ist immer angebracht, wo die jüngsten Verkehrsteilnehmer auftauchen. Eltern sollten gerade im Herbst und Winter auf deren Sichtbarkeit achten: „Ein dunkel gekleideter Fußgänger ist von einem Autofahrer bei schlechten Sichtverhältnissen erst aus rund 25 Metern Entfernung zu erkennen“, heißt es beim ADAC. Zum Vergleich: Der Anhalteweg eines Autos beträgt bei einer Notbremsung bei Tempo 50 etwa 28 Meter. Trägt ein Fußgänger jedoch Kleidung mit reflektierenden Materialien, verbessere sich die Sichtbarkeit auf bis zu 140 Meter.