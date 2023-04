Allgäu

Alles was Sie zum Start in die Allgäuer Wandersaison wissen sollten

Die Wandersaison im Allgäu startet jetzt endgültig. Alles was Sie dazu wissen müssen, finden Sie in diesem Artikel.

Plus Die Wandersaison im Allgäu beginnt und erste Hütten öffnen. Doch in den Bergen liegt noch einiges an Schnee. Fachleute sagen, was dabei beachtet werden sollte.

Auch wenn das Wetter noch nicht so recht mitspielt: In den Bergen beginnt die Wandersaison. In den nächsten Tagen und Wochen öffnen die ersten Hütten, Touren auf weniger hohe Gipfel sind bereits möglich. Was bei Bergwanderungen im Frühjahr und Frühsommer beachtet werden sollte:

Die aktuellen Verhältnisse: Nach dem unbeständigen Wetter der vergangenen Wochen liegt oben vor allem nordseitig noch viel Schnee, sagt Bergführer Thomas Hafenmair aus Roßhaupten ( Landkreis Ostallgäu ). Entsprechend sei für Touren oberhalb der Schneegrenze „ein hohes Maß an Erfahrung im alpinen Gelände“ erforderlich, sagt auch die Oberstdorfer Alpininformation. Das Queren von Altschneefeldern ist im Frühjahr Unfallursache Nummer eins. Auch besteht Gefahr von Schneerutschen und Lawinen.

Die Tourenplanung: Bei der zeitlichen Planung sollte die zunehmende Gewittergefahr im Laufe des Tages bedacht werden. Andererseits sind Schneefelder nach kalten Nächten morgens oft noch hart gefroren. Je nach Lage und Himmelsrichtung einer Tour kann es beispielsweise nordseitig noch winterlich sein, während Südhänge bis in größere Höhen bereits schneefrei sind. Bei Schnee kann die Orientierung schwierig sein, weil Markierungen an Felsen oder am Boden nicht zu finden sind.

Wandern im Allgäu: Welche Ausrüstung wird beim Wandern benötigt und was darf in keinem Wanderrucksack fehlen?

Die Ausrüstung: Bewährt haben sich bei Touren im Schnee sogenannte Snowspikes (eine Art „Schneeketten“), die dank eines Gummizugs in Sekundenschnelle über die Schuhe gezogen werden. Sie kosten etwa 40 bis 50 Euro, sind klein und leicht. Ebenfalls können Leichtsteigeisen oder sogar ein Pickel hilfreich sein. Bergführer Hafenmair empfiehlt zudem Teleskopstöcke. Anders als im Hochsommer lautet im Frühjahr die Devise: Auf jeden Fall feste, knöchelhohe Bergschuhe. Die sind nicht nur sicherer, sondern auch angenehmer als beispielsweise Trailrunning-Schuhe, weil die Füße nicht nass werden.

Was in den Rucksack gehört: Neben (warmer) Bekleidung und einem Regenschutz gehören Handschuhe sowie eine Mütze zum Standard. Wichtig ist zudem ein Erste-Hilfe-Set. „Das haben viele nicht dabei, die unterschätzen das“, sagt Hafenmair . Das müsse nicht die große Erste-Hilfe-Tasche sein, aber ausreichend, um kleine Wunden oder Verletzungen zu versorgen.

Hochalpine Touren: Solche Unternehmungen, etwa am Allgäuer Hauptkamm, sind meist erst ab Ende Mai/Anfang Juni möglich. Der Heilbronner Weg, die hochalpine Verbindung zwischen Kemptner- und Rappenseehütte, ist beispielsweise sogar erst ab Mitte/Ende Juni begehbar und selbst dann befinden sich dort noch Altschneereste.

Klettersteige: Noch bestehende Sperrungen sollten unbedingt beachtet werden, sagt Bergführer Hafenmair . Erst nach einer Prüfung durch Fachleute im Frühjahr sollten Klettersteige begangen werden. Im Winter kann es durch Schneedruck und Lawinen zu Schäden gekommen sein.

Welche Berghütten haben im Allgäu schon geöffnet?

Offene Berghütten: Bereits geöffnet sind einige private Unterkunftshäuser wie die Ostlerhütte bei Pfronten sowie als einziger Alpenvereinsstützpunkt die Schwarzenberghütte bei Bad-Hindelang-Hinterstein . Das Gimpelhaus in den Tannheimer Bergen und das Grüntenhaus sind ab 29. April (Samstag) offen.

Alpenvereinshütten: Laut Deutschem Alpenverein ( DAV ) sind folgende Öffnungstermine geplant: Staufner Haus 1. Mai; Bad Kissinger Hütte, Otto-Mayr-Hütte und Landsberger Hütte 18. Mai; Fiderepaßhütte und Schwarzwasserhütte 27. Mai; Mindelheimer Hütte 3. Juni; Edmund-Probst-Haus 7. Juni; Kemptner Hütte, Hermann-von-Barth-Hütte, Prinz-Luitpold-Haus, Rappenseehütte und Waltenbergerhaus 8. Juni. Über die jeweiligen Buchungsportale sind jetzt schon Reservierungen für den Sommer möglich – und vor allem für Gruppen und an Wochenenden notwendig.

