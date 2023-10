"Wie am Pranger": Allgäuer Bäuerinnen beklagen mangelnde Wertschätzung

Plus Bäuerinnen im Allgäu sehen ihre Arbeit oft nicht ausreichend wertgeschätzt. Immer häufiger würden sie stattdessen belehrt und manchmal sogar beleidigt.

Viele Bäuerinnen in der Region fühlen ihre Arbeit nicht ausreichend wertgeschätzt. „Es gibt immer häufiger abfällige Pauschalurteile. Zugleich wissen viele Menschen überhaupt nichts mehr über das Leben auf dem Hof“, klagt die schwäbische Bezirksbäuerin Christiane Ade, Sprecherin für knapp 30.000 Landwirtinnen im Bezirk. Ähnlich sieht es die Oberallgäuer Kreisbäuerin Simone Vogler aus Schöllang. „Statt Dankbarkeit erfahren wir ganz oft, dass uns Prügel in den Weg gelegt werden“, sagt sie.

Alltägliche Beispiele seien Beschimpfungen von Autofahrern, wenn sie sich von einem Traktor ausgebremst fühlen. Oder selbst ernannte Naturschützer unter Wanderern und Spaziergängern, „die uns ohne jedes Wissen am liebsten vorschreiben wollen, wie wir was zu machen haben.“ Dies ärgert auch Christiane Ade massiv. „Wenn ich – nur mal zum Vergleich – keine Ahnung von Automechanik habe, dann stelle ich mich doch nicht hin und erzähle einem Automechaniker, wie er seine Arbeit machen soll.“