Allgäuer Familien mit schwerstkranken Kindern schlagen Alarm

Plus Die Neuropädiatrische Einrichtung in Kempten muss wohl schließen. 350 Patienten und ihre Eltern bangen um weitere Behandlung. Anderswo sind Wartelisten lang.

Familien aus dem Allgäu und Nachbarlandkreisen schlagen Alarm. Sie fürchten, dass das Zentrum für interdisziplinäre Neuropädiatrie Kempten (ZiNK) Ende Juni dichtmachen muss. Die Einrichtung behandelt Kinder und Jugendliche, die an schweren chronischen Erkrankungen und Behinderungen leiden. "Für die Eltern wäre die Schließung eine Katastrophe", sagen Betroffene. Die Verantwortlichen suchen weiter nach Möglichkeiten, den Betrieb fortzuführen.

2015 hat Dr. Andreas Sprinz mit dem ZiNK im damals unterversorgten Allgäu eine Spezialeinrichtung mit einem umfassenden Leistungsspektrum aufgebaut. Wie in einem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) arbeiten dort die für die Versorgung wichtigen Berufsgruppen mit Kinderorthopädie, Radiologie und Genetik zusammen. "Ziel war, dieses Zentrum von einer Vertragsarztpraxis möglichst bald in eine integrierte Versorgungsstruktur zu überführen" berichtet Musiktherapeutin Brigitte Meier-Sprinz.