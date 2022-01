Allgäu

vor 24 Min.

Allgäuer Kliniken: Die Corona-Lage hat sich etwas entspannt

Plus Im Vergleich zum Dezember nahm die Zahl der Covid-Patienten in den Allgäuer Häusern deutlich ab. Die Verantwortlichen rechnen jedoch damit, dass sich dies durch Omikron bald wieder ändern wird.

Von Simone Härtle

„Noch ist die Omikron-Welle nicht in unseren Häusern angekommen. Wir gehen aber davon aus, dass sie kommen wird“, sagt Dr. Florian Wagner, Chefarzt beim Klinikverbund Allgäu. In anderen Allgäuer Krankenhäusern sieht die Situation ähnlich aus: Seit dem Jahreswechsel hat sich die Corona-Lage etwas entspannt, doch eine erneute Verschärfung scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. „Man muss befürchten, dass sich die Zahlen in den nächsten vier Wochen wieder vervielfachen“, sagt Professor Helmut Diepolder, Pandemiebeauftragter am Kaufbeurer Klinikum.

