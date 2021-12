Allgäu

Alte Traktoren faszinieren immer mehr Allgäuer

Plus Der Reiz betagter Traktoren auch aus Allgäuer Fabrikation zieht immer größere Kreise. Deshalb will AGCO/Fendt ein eigenes Museum bauen. Ein Sammler erzählt, warum tauschen oft besser ist als kaufen.

Von Andreas Filke

Tock, tock, tock, tock. Es ist ein satter Klang, den der Drei-Zylinder-Motor unter der Haube erzeugt. Rudi Strobel lässt das liebste Stück seiner Traktorensammlung laufen. Einfach mal hören, ob alles in Ordnung ist, wenn in Corona-Zeiten die Treffen mit anderen Fans historischer Traktoren nicht möglich sind. Sein F40 ist da stets ein Hingucker. Denn das grüne Gefährt mit den roten Felgen, Baujahr 1954, ist mit 40 PS das stärkste Exemplar, das der Marktoberdorfer Traktorenhersteller Fendt damals in seiner Dieselross-Baureihe produziert hat. Und er läuft schnell, bis zu 30 Kilometer pro Stunde. Damit lassen sich Treffen selbst in größerem Umkreis noch bequem erreichen. Diese Zusammenkünfte haben in den vergangenen Jahren im Allgäu immer mehr Zugkraft entwickelt.

