vor 5 Min.

Auch Niki Lauda gab für Alpina Vollgas

Plus Edle Automobile, erlesene Weine und Ausflüge in den Motorsport. Nachdem sich BMW die Markenrechte von Alpina gesichert hat, steht das Buchloer Familienunternehmen vor einer Zäsur. Ein Blick in die Geschichte.

Von Karin Hehl

Die Nachricht hat vergangene Woche in der ganzen Region für Aufregung gesorgt: Wie berichtet, sicherte sich der BMW-Konzern die Rechte an der Buchloer Automarke Alpina.

