Wenn man Bahngleise quert, muss man halt schauen. Aber Knopf im Ohr oder laute Musik unterbricht oft die Verbindung zur Außenwelt. Es ist nicht die Bahn schuld, sondern der Fahrzeuglenker. Wenn einer in einen Garten eines Hauses fährt, fragt man auch nicht, warum der Hausbesitzer die Sicherung zu seinem Haus nicht aufwendiger gestaltet hat.......

Das Problem der unbeschrankten Bahnübergänge haben wir auch hautnah bei der Staudenbahn und bei der Rottalbahn bei verschiedenen Terminen einige unschöne Notbremsungen live erlebt . In Österreich haben wir usn auch diese Nebenstrecken angeschaut und dort waren die Andreaskreuze knallgelb unterlegt und das verhindert solche Unfälle. Und Andreaskreuze mit den knallgelben Untertafeln können sehr schnell montiert werden, ohne europaweite Ausschreibung und Auftragsvergaben bis zum Jahr 2036.

