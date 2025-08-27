Mann bei Bahnunfall schwer verletzt: Wann kommt eine Schranke?

Dieses Mal war es mittags gegen 12 Uhr, Bürgermeister Jürgen Tempel saß gerade im Auto, als der Alarm losging. Bahnunfall. Ein Schwerverletzter. Mal wieder … Schon mehrfach war es an den unbeschrankten Bahnübergängen in Breitenbrunn zu schweren Unfällen gekommen. Seit am Ortseingang eine Schranke ist, war dort nichts mehr vorgefallen. Doch andere Übergänge wie der in der Loppenhausener Straße sind noch immer ohne Sicherung. Ändert sich das nach dem jüngsten Unfall? Kommt jetzt womöglich bald eine Schranke? Bürgermeister Tempel und die Pressestelle der Bahn liefern Antworten dazu.
Breitenbrunn
Das Problem der unbeschrankten Bahnübergänge haben wir auch hautnah bei der Staudenbahn und bei der Rottalbahn bei verschiedenen Terminen einige unschöne Notbremsungen live erlebt . In Österreich haben wir usn auch diese Nebenstrecken angeschaut und dort waren die Andreaskreuze knallgelb unterlegt und das verhindert solche Unfälle. Und Andreaskreuze mit den knallgelben Untertafeln können sehr schnell montiert werden, ohne europaweite Ausschreibung und Auftragsvergaben bis zum Jahr 2036.
Wenn man Bahngleise quert, muss man halt schauen. Aber Knopf im Ohr oder laute Musik unterbricht oft die Verbindung zur Außenwelt. Es ist nicht die Bahn schuld, sondern der Fahrzeuglenker. Wenn einer in einen Garten eines Hauses fährt, fragt man auch nicht, warum der Hausbesitzer die Sicherung zu seinem Haus nicht aufwendiger gestaltet hat.......
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden