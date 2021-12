Allgäu

vor 16 Min.

Corona im Allgäu: Das steckt hinter den vermeintlich freien Intensivbetten der Kliniken

Die Intensivstationen im Allgäu (unser Bild entstand im Klinikum Kempten) sind derzeit am Limit, zwei Mal wurden Corona-Patienten sogar in andere Bundesländer ausgeflogen. Trotzdem weisen die Bettenregister immer wieder freie Plätze in den Stationen aus.

Plus Laut Statistik gibt es immer wieder freie Plätze auf Intensivstationen. Trotzdem werden Corona-Patienten aus dem Allgäu in andere Bundesländer ausgeflogen. Woran das liegt.

Von Emil Nefzger und Thomas Schwarz

Pfleger und Medizinerinnen ächzen im gesamten Allgäu unter der Belastung durch die Corona-Pandemie. Zwei Mal hat die Bundeswehr sogar Covid-Intensivpatienten von Memmingen aus in andere Bundesländer geflogen. Trotzdem gibt es immer wieder freie Betten. Ist die Lage also gar nicht so prekär, wie sie geschildert wird? Doch, die Situation sei kritisch, antworten die Chefärzte Bernd Hartmann (Kaufbeuren) und Dr. Florian Wagner (Klinikverbund Allgäu).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen