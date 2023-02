Das 49-Euro-Ticket bereitet im Allgäu Sorgen

Vor der Einführung des Deutschland-Tickets im Mai sind noch viele Fragen ungeklärt. Firmen im Allgäu bangen um ihre Liquidität.

„Man stelle sich vor, der Staat sagt zu jedem Bürger: Kauf’ dir einen Code, geh’ damit zum Bäcker und hol’ dir regelmäßig so viele Brote, wie du willst. Der Bäcker aber erhält keine Informationen dazu, ob und wann er Geld für seine Waren bekommt“. Mit diesem Vergleich beschreibt der Unterallgäuer Busunternehmer Josef Brandner die Einführung des Deutschland-Tickets, das laut Bundesregierung ab 1. Mai gelten soll: „Das ist eine übereilte Aktion.“ Und nicht nur Brandner blickt mit Sorge auf das Geschehen.

Für 49 Euro im Monat sollen die Käufer des Tickets alle Busse und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen können. „Das ist schön für die Kunden, aber was die konkrete Umsetzung und die Finanzierung angeht, gibt es noch haufenweise Unklarheiten“, kritisiert Brandner. Der Bund wird für das Ticket jährlich 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, heißt es von der Regierung. Und weiter: „Die Länder haben zugesagt, sich in selber Höhe zu beteiligen. Etwaige Mehrkosten, die den Verkehrsunternehmen im Einführungsjahr 2023 durch Mindereinnahmen entstehen, werden Bund und Länder je zur Hälfte tragen.“

Viele warten noch auf Zahlungen für das Neun-Euro-Ticket

Die Frage ist allerdings: Wann und wie bekommen die Busunternehmer ihr Geld? „Viele warten noch immer auf die Ausgleichszahlungen für das 9-Euro-Ticket“, moniert Martin Haslach, Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (mona). „Das macht argwöhnisch in Bezug auf das 49-Euro-Ticket“, bestätigt Brandner. Lange Verspätungen seien aber kaum tragbar. „Wir brauchen Mittel, um die Fahrer und den Sprit zu bezahlen. Das geht nicht, wenn ich keinen direkten Einnahmen habe.“

Diese Sorge treibt auch Haslach um. „Wir blicken mit Furcht auf das 49-Euro-Ticket“, sagt er. „Jetzt gilt es, die Kunden im Allgäu an uns zu binden.“ Denn wenn die Menschen ihre Tickets nicht bei übergeordneten Stellen, sondern bei den regionalen Anbietern kaufen, hätten diese zumindest einige Einnahmen. Zumal die Käufer dann eventuell auch aus einer größeren Zahl an Strecken auswählen könnten. Manche beliebte Linie, wie die Fahrt von Immenstadt nach Oberstaufen, sei derzeit nicht vom Bayern-Ticket abgedeckt. Das könnte auch fürs Deutschland-Ticket gelten. „Wir wollen es in die mona-Tariftabelle aufnehmen“, sagt Haslach. Wer seine Fahrkarte bei der mona kaufe, könnte dann in deren ganzem Netz fahren.

Genau wie Brandner und Haslach übt auch der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) Kritik an der aktuellen Vorgehensweise. So sei der Verband vergangene Woche aufgefordert worden, eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf bezüglich des Deutschland-Tickets abzugeben. Man habe über Nacht und innerhalb von gerade einmal 14 Stunden reagieren müssen, kritisiert ein Sprecher.

Menschen ohne Smartphone sollen das 49-Euro-Ticket auch lösen können

Dazu kommt: Nach dem Willen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sollte das Ticket ausschließlich digital erhältlich sein. Mittlerweile habe man sich darauf geeinigt, dass es eine Alternative geben wird, sagte ein Sprecher des bayerischen Verkehrsministeriums auf Anfrage. Wie diese aussehen soll, stehe noch nicht fest. Im Gespräch sei beispielsweise eine Chipkarte. So will man sicherstellen, dass Menschen ohne Smartphone nicht ausgeschlossen werden.

Haslach und Brandner sagen unisono: „Wir sind technisch gerüstet.“ Prinzipiell hält es Haslach für richtig, dass der Bund nun viel Geld für den Nahverkehr in die Hand nimmt. Er hofft, dass dadurch mehr Menschen mit Bus und Bahn fahren und damit auch das Netz ausgebaut wird. Brandner ist skeptischer. Er findet: Statt in Tarife hätte zunächst in die Infrastruktur investiert werden sollen.