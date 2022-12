Das Allgäu setzt auf Wasserstoff

Für die Bodenseeschiffe, für Busse und Lkw könnte dieser Energieträger zum Einsatz kommen. Die hochfliegenden Pläne haben aber noch einen Schönheitsfehler.

In dieser Frage sind sich alle Experten einig: Es braucht mehr erneuerbare Energien, um den Klimawandel zumindest abzubremsen und Deutschland unabhängiger von Importen zu machen. Im Allgäu setzt eine Initiative große Hoffnungen auf den Einsatz von Wasserstoff. Die schöne Geschichte hat derzeit aber noch Schönheitsfehler: Es gibt bisher keinen Produzenten dieser Energieform im Allgäu. Bei Amberg/Buchloe soll zwar so eine Produktionsstätte für 1500 Tonnen Wasserstoff pro Jahr entstehen, die allerdings den künftigen Bedarf nicht wird abdecken können.

Knackpunkt ist auch der Preis, der derzeit noch nicht wettbewerbsfähig ist. Wasserstoff soll überwiegend mit Hilfe von grünem Strom aus Windkraft und Photovoltaik gewonnen werden. Durch den Verkauf von ´Treibhausgas-Quoten könnte Wasserstoff konkurrenzfähig werden.

Ein breites Netzwerk für die Zukunftstechnik im Allgäu

Von klimaneutralen Bussen und Lkw bis zur Bodenseeschifffahrt – die Initiative HyAllgäu*-Bodensee zieht zum Start der zweiten Projektphase ein positives Zwischenfazit. Der Projektverbund hat vorhandene Potenziale für Wasserstoffanwendungen in der Bodenseeregion und im Allgäu analysiert, konkrete Vorhaben und Ideen zusammengeführt und ein breites Netzwerk von heimischen Unternehmen, Kommunen und weiteren Akteuren aufgebaut.

So könnten beispielsweise mehrere Buslinien im Landkreis Lindau bereits ab 2024 auf Wasserstoff umgestellt werden. Die geplante Umrüstung erster Bodenseeschiffe, die Wasserstofferzeugung aus Wind und Photovoltaik in Buchloe, der Einsatz von Brennstoffzellen-Lkw in Kaufbeuren und die Errichtung von vier Wasserstofftankstellen sind weitere Startpunkte einer Wasserstoffwirtschaft in der Region, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Lindau.

Bis Ende März 2023 soll das Umsetzungskonzept für eine regionale Wertschöpfungskette des klimafreundlichen Energieträgers konkretisiert sein. Bis 2030 könnten etwa 1000 bis 3000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr in der Gesamtregion nachgefragt werden, sagt der Lindauer Landrat Elmar Stegmann. „Dabei hilft uns das Projekt HyAllgäu*-Bodensee“.

Wo im Allgäu könnte Wasserstoff produziert werden?

In der zweiten Projektphase wird es auch um die Frage gehen, wo Wasserstoff produziert werden könnte. Experten sind sich einig: Nur wenn umweltfreundlich erzeugter Strom bei der Produktion eingesetzt wird, ist diese Technik zu vertreten. Zur Herstellung von Wasserstoff wird nämlich sehr viel Strom benötigt.

Geklärt werden soll auch, wo in der Region Tankstellen benötigt werden und ab wann. Wie kommt der Wasserstoff dorthin und welche Druckstufen müssen bei der Betankung für Pkw, Lkw und Busse angeboten werden, sind weitere Fragen, die geklärt werden müssen.

In Kaufbeuren stehen Schwerlast-Lkw mit Brennstoffzellenantrieb im Mittelpunkt der Betrachtungen. Diese Antriebsform zeigt gerade bei schweren Fahrzeugen mit hohem Energiebedarf besondere Vorteile gegenüber dem batterieelektrischen Antrieb. Im Landkreis Ostallgäu schließlich liegt der Fokus am Standort Buchloe auf der Erzeugung von grünem Wasserstoff mit Windenergieanlagen und Photovoltaik.

In Kempten, Oberallgäu wie auch in Memmingen und dem Unterallgäu sowie auch in den angrenzenden Regionen bis nach Österreich können auf dieser Grundlage weitere Cluster folgen.

Insgesamt soll auf diese Weise die größte Wasserstoffregion im Süden Deutschlands zur Energiesicherheit und zum Klimaschutz beitragen. Die Beteiligung für Unternehmen und insbesondere den heimischen Mittelstand ist ausdrücklich erwünscht und jederzeit möglich. Das Projekt wird im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie mit insgesamt 400.000 Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.

Im Verbund sind Mitglieder aus Bayern und Baden-Württemberg

Unter dem Titel „HyAllgäu*-Bodensee“ arbeitet ein Projektverbund aus zehn Gebietskörperschaften in Bayern und Baden-Württemberg mit weiteren Partnern zusammen an einer regional verankerten Wasserstoffwirtschaft. Gemeinsam soll analysiert werden, wie ein Absatzmarkt für grünen Wasserstoff in der Region aufgebaut werden und mit kurzen Lieferketten und effizienten Prozessen zu hoher regionaler Wertschöpfungstiefe beitragen kann. In dem rund 4800 Quadratkilometer großen Gebiet leben rund 800.000 Menschen. (jsto/mz)