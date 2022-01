Das halten Allgäuer Landwirte vom Kurs der Grünen-Minister

Plus Mehr Tierwohl und Klimaschutz: Grüne Minister wollen „neuen Aufbruch“. Allgäuer Landwirte stehen den Plänen teils kritisch gegenüber. Was sie sich jetzt wünschen.

Mehr Tierwohl und mehr Klimaschutz: Die neuen grünen Bundesminister Cem Özdemir (Landwirtschaft) und Steffi Lemke (Umwelt) wollen die Landwirtschaft umbauen. An den Zielen haben Bäuerinnen und Bauern aus dem Allgäu wenig auszusetzen – doch den geplanten Weg der Politik sehen sie teilweise kritisch.