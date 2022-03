Allgäu

12:00 Uhr

Das Verwirrspiel um die Corona-Regeln geht weiter

Egal, ob vor oder hinter dem Tresen: Noch müssen überall in den Geschäften Masken getragen werden. Ob die strengen Corona-Regeln demnächst gelockert werden und die Masken fallen, ist weiter unklar.

Plus Welche Vorgaben im Allgäu nach dem 2. April gelten, bleibt unklar. Politiker aus der Region fordern verlässliche Regeln – und schnellere Informationen.

Von Simone Härtle und Thomas Schwarz

Im ganzen Allgäu liegt die Inzidenz über 2000, Spitzenreiter ist der Landkreis Lindau mit einem Wert von 2642. Die strengen Corona-Regeln gelten allerdings nur noch bis 2. April. Wie es danach weitergeht, bleibt auch nach der Sitzung des Bayerischen Kabinetts am Dienstag unklar. „Es wurden keine Beschlüsse gefasst“, stellte Staatskanzleiminister Dr. Florian Herrmann (CSU) in einer Pressekonferenz klar. Nicht gespart wurde dagegen mit Kritik am Bund.

