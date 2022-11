Der Allgäuer Arbeitsmarkt braucht die Frauen

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region steigt: trotz Fachkräftemangel, trotz Renteneintritt der Baby-Boomer. Ein Erklärungsversuch.

Im Allgäu sind hunderte Stellen unbesetzt und es gibt einen massiven Fachkräftemangel. Ein Grund dafür sind die Baby-Boomer, die jetzt in Rente gehen. Dennoch steigt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region seit Jahren an. Dieser Trend „ist fast identisch mit dem in Bayern“, sagt Helmut Rainer. Er ist Professor für Volkswirtschaft und Leiter des ifo Zentrums für Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsökonomik in München – und erklärt, wie es zu dem Anstieg kommt.

Ein Grund dafür ist die Kinderbetreuung. Hier fand Mitte der 2000er Jahre ein deutlicher Ausbau statt, sagt Rainer. Der habe dazu geführt, dass auch die Geburtenrate angestiegen sei. Und eben dazu, dass Frauen mit Kindern leichter arbeiten konnten. Deshalb lässt sich laut Rainer die Frage nach dem Anstieg der Zahl der Beschäftigen im Allgäu zunächst so erklären: „Die Antwort liegt darin, dass mehr Frauen arbeiten.“

Die Frauen also. Und die wird es zukünftig noch mehr brauchen, sagt Rainer. Eine Stellschraube, dem Fachkräftemangel zu entgegnen, sei es, die Frauenerwerbstätigkeit auszuweiten. Es brauche dafür mehr Anreize. Beispielsweise eine Änderung des bestehenden Ehegattensplittings. Und wie sieht das in der Realität aus? Nachfrage bei einer Mutter, die in Teilzeit arbeitet: Veronika Schneider ist 61, hat drei Kinder und ist Buchhändlerin in Memmingen.

Um Vollzeit zu arbeiten, dafür fehlte der Allgäuer Mutter die Zeit

Vollzeit zu arbeiten, wäre für sie als junge Mutter kaum möglich gewesen. Es fehlte schlicht die Zeit, Hausarbeit, Familie und Vollzeitjob unter einen Hut zu bringen. Zudem sei es damals schwierig gewesen, überhaupt einen Krippenplatz für Kinder zu bekommen, sagt sie. Mittlerweile sei das aber besser: „Da hat sich sehr viel getan.“ Jetzt wieder in Vollzeit zu arbeiten, käme für sie nicht mehr in Frage.

Zurück zum Anstieg der Erwerbstätigen. Es sind nicht allein die Frauen, die diesen erklären. Zu einem Großteil sind das auch die ausländischen Mitbürger, die hier arbeiten und die über die Jahre mehr geworden sind. Auch dafür gibt es eine Erklärung. Ab 2011 wurde die sogenannte Freizügigkeit für Arbeitnehmer auf weitere EU-Länder ausgeweitet, erklärt Monika Ambronn, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Mit der Freizügigkeit steigt auch der Anteil der Ausländer in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen.“

Der Anteil der ausländischen Arbeitnehmer wird im Allgäu immer mehr

Das lässt sich in Zahlen messen: Bereits im Jahr 2011 lag der Anteil der ausländischen Arbeitnehmer bei 7,6 Prozent und stieg bis zum Jahr 2021 auf 14,4 Prozent. Ein großer Anteil dieser 14,4 Prozent trägt die Staatsbürgerschaft von den EU-Ländern, die von der Freizügigkeit profitiert haben – etwa Rumänien, Bulgarien oder Kroatien.

Die Zahlen der Agentur Kempten-Memmingen geben auch Aufschluss darüber, wo diese Menschen arbeiten: Allen voran in der Branche „Sonstige wirtschaftliche Leistungen“. Hinter dieser Bezeichnung verstecken sich laut Ambronn schlicht Zeitarbeit-Firmen. 39,8 Prozent ihrer Angestellten sind nicht-deutsche Staatsangehörige. Auf Platz zwei ist das Gastgewerbe (38,9 Prozent), gefolgt von „Privaten Haushalten“, also beispielsweise Familien, die Pflegekräfte angestellt haben.

Seit 2004 steigt die Zahl der Beschäftigten im Allgäu

Insgesamt ist der Allgäuer Arbeitsmarkt robust. „Wir sind breit aufgestellt“, erklärt Ambronn. Es gebe verschiedene Branchen, wie Industrie, Tourismus oder Landwirtschaft. Auch die Zahl der Beschäftigten steigt kontinuierlich seit 2004 an. Einen Einbruch gab es im Jahr 2009, wohl als Folge der Finanzkrise. Corona dagegen habe kaum zu einem Stellenabbau geführt. Bei geringfügig Beschäftigten (Minijobber) führte die Zeit nach den Lockdowns wohl sogar dazu, dass diese Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig angestellt wurden. Denn Minijobber erhielten kein Kurzarbeitergeld. Im Gastgewerbe und Handel sank die Zahl der Beschäftigten dieser Gruppe.

Auch wenn die Region gut dasteht: „Der Fachkräftemangel ist real“, sagt Rainer. Zukünftig seien die Geburtsjahrgänge, die in den Arbeitsmarkt eintreten, kleiner als die, die austreten.“ Heißt: Viele Baby-Boomer gehen in Rente, weniger jüngere Menschen rücken nach. Auffangen könnten das eben Frauen und Zugezogene.