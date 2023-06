Der Klimawandel im Allgäu beeinträchtigt die Gesundheit

"Wir befinden uns in der größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte", sagt eine Allgäuer Ärztin. Besonders die Hitze stelle eine große Gefahr dar.

Hitzeperioden, Dürren oder Starkregenereignisse: Die Folgen des Klimawandels haben laut Bundesgesundheitsministerium „vielfältige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit“. Wie diese aussehen, darüber haben wir mit der Ostallgäuer Allgemeinmedizinerin Dr. Sarah Verweyen gesprochen. Die 39-Jährige engagiert sich bei „Health for Future“, einer Gruppe von Aktivisten, die sich nach eigenen Angaben für „die Gesundheit der Erde und die Gesundheit des Menschen“ einsetzt.

Klimawandel und Gesundheit. Wie hängt das zusammen?

Dr. Sarah Verweyen: Die Klimakatastrophe wirkt sich in vielen Bereichen auf die menschliche Gesundheit aus. Dabei spielt vor allem das Thema Hitze eine Rolle. In Bergregionen und damit auch im Allgäu erhöhen sich die Temperaturen doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Im Sommer nähern wir uns schon der 40-Grad-Marke. Für das Herz und den Kreislauf ist das eine Herausforderung, insbesondere bei Kindern, Senioren oder Menschen mit Behinderung. 2018 gab es in Deutschland über 20.000 zusätzliche hitzebedingte Todesfälle. Und auch psychische Auswirkungen wie Angststörungen und Depressionen, die die Folgen der Klimakatastrophe hervorrufen können, dürfen nicht unterschätzt werden. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die belegen, dass einige Kinder im Ahrtal seit der Flutkatastrophe im Jahr 2021 bei Regen kaum noch schlafen können.

Welche gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels bekommen die Allgäuerinnen und Allgäuer schon jetzt zu spüren, und womit müssen sie in Zukunft noch rechnen?

Verweyen: Besonders Allergiker und Asthmatiker merken bereits: Der Pollenflug beginnt wegen der steigenden Temperaturen immer früher und die Symptome bis hin zu Atemnot werden stärker. In Zukunft wird vor allem der Mangel an Wasser zu Herausforderungen führen, daran hängt unter anderem die Produktion von Lebensmitteln. Und auch die Hitze wird weitere Probleme mit sich bringen. Mücken, Zecken und Fledermäuse werden bei uns aufgrund der höheren Temperaturen zunehmend heimisch. In Bayern wird bereits die Tigermücke nachgewiesen, die das tödliche Denguefieber, das West-Nil-Virus und das Zika-Fieber auf den Menschen übertragen kann. Auch weil immer mehr Wildtiere aus ihren Lebensräumen vertrieben werden und näher an die Zivilisation rücken, ist es für Krankheitserreger leichter, von Tieren auf Menschen überzuspringen. Das heißt, es wird künftig mehr Pandemien geben.

Was kann man tun, um dem entgegenzuwirken?

Verweyen: Die Gesundheit des Menschen ist direkt von der Gesundheit der Erde abhängig. Jeder sollte den für sich persönlich größten Hebel finden, um zur Gesundheit unseres Planeten beizutragen. Prioritäre Punkte sind, den Druck auf politische Entscheidungen zu erhöhen, und die Ernährung. Denn die Produktion von Fleisch erzeugt immense Mengen an Treibhausgasen. Um hier zu sparen, wären eine pflanzenbasierte Kost und weniger als 300 Gramm Fleisch die Woche, nach Möglichkeit gar kein Fleisch, sinnvoll. Außerdem müssen wir auf fossile Energieträger verzichten. Diese führen unter anderem zu einer Zunahme der Hitze und der Feinstaubbelastung. Durch die Luftverschmutzung verkürzt sich die durchschnittliche Lebensdauer eines Europäers um zwei Jahre, an stark befahrenen Straßen sogar um bis zu fünf Jahre. Durch die Kombination von Feinstaub und Hitze kommt es vermehrt zu Herzkreislauf-Problemen, Krebs und Atemwegserkrankungen.

Warum haben Sie beschlossen, sich bei „Health for Future“ zu engagieren?

Verweyen: Wir befinden uns in der größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte und ich will meinem Kind später nicht sagen müssen, dass ich nichts getan habe. Jedes Individuum prägt die soziale Norm. Jeder Mensch, der sich klimafreundlich verhält, kann ein Vorbild für andere sein, dies ebenfalls zu tun.