Die Gaudi in den Bergen ist zurück

Nach massiven Einbußen wegen der Corona-Pandemie herrscht auf Allgäuer Berghütten wieder reger Betrieb. So läuft es auf der Mindelheimer Hütte.

Nach zwei Bergsommern mit massiven Einschränkungen und Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie herrscht auf den Hütten im Allgäu wieder fröhliche Stimmung. „Es läuft fast wie in der Vor-Coronazeit. Das Wetter spielt zum Glück auch mit“, sagt Michael Turobin-Ort, Geschäftsführer der Alpenvereinssektion (DAV) Allgäu-Kempten mit 22.000 Mitgliedern. Sie betreibt die Kemptener Hütte sowie die Rappenseehütte, die größte aller 327 Schutzhütten des Deutschen Alpenvereins.