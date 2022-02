Allgäu

Lawinenhunde: Die Lebensretter mit der feinen Nase

Plus Die Vierbeiner der Allgäuer Bergwacht trainieren wieder mit ihren Führerinnen und Führern im Schnee. Am Ende stehen Prüfungen, damit es im Ernstfall klappt. Warum die Tiere keine Höhenangst haben dürfen.

Von Michael Munkler

Sie bellen, jaulen, wälzen sich im Schnee und können es kaum erwarten, bis sie endlich an der Reihe sind: Zwölf Allgäuer Lawinenhunde der Bergwacht haben im Skigebiet Grasgehren am Riedbergpass (Kreis Oberallgäu) ihren Winterrettungslehrgang absolviert. Bei verschiedenen Übungen mussten sie und ihre Führerinnen und Führer beweisen, wie gut sie sind. Am Ende stehen Prüfungen. Nur wer besteht, kann im Ernstfall eingesetzt werden.

