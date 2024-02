Allgäu

Diese Allgäuer Städte und Gemeinden wachsen am stärksten

Wachstum bedeutet auch: Herausforderungen. Zum Beispiel in Sachen Wohnen und Kita-Plätzen.

Plus Eine Allgäuer Stadt und ein Landkreis sollen besonders wachsen. Der Anstieg spricht für eine attraktive Region, bringt aber auch Probleme mit sich.

Von Felix Futschik

Wie sich die Bevölkerung bis zum Jahr 2042 entwickelt, das hat das Landesamt für Statistik nun vorausberechnet. Im Allgäu soll vor allem der Landkreis Unterallgäu und die Stadt Kaufbeuren deutlich wachsen, und zwar um 12 und 9,5 Prozent.

Als Gründe für den Zuwachs nennt das Amt vor allem Zuwanderung. Diese hat Auswirkungen auf die Alterstruktur in der Region: Die Menschen werden im Schnitt älter sein. In Schwaben erhöhe sich das Durchschnittsalter auf 45,3 Jahre, 1,4 Jahre älter als bisher. Laut dem Landesamt steige die Anzahl der Menschen ab 65 Jahren deutlich an.

