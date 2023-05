Erziehung, Kranken- und Altenpflege: So viele Fachkräfte fehlen im Allgäu

Die Arbeitsagentur hat Zahlen veröffentlicht, die deutlich machen, wie groß der Mangel von Pflegekräften im Allgäu wirklich ist. Nun will sie gegensteuern.

Anlässlich des bald stattfindenden Tags der Pflege am 12. Mai hat die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen Zahlen veröffentlicht, die deutlich machen, wie sehr Fachkräfte im Pflegebereich gesucht werden – sei es nun für kranke oder alte Menschen oder auch für Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit Behinderung.

Im April waren im Allgäu 156 offene Stellen im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe gemeldet. Dazu kamen 110 Stellen im Bereich Altenpflege und 265 Stellen im Bereich Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege.

Am liebsten arbeiten Arbeitslose im Bereich Erziehung

Die Altenpflege scheint bei Arbeitssuchenden am unbeliebtesten zu sein. Im Durchschnitt kamen im vergangenen Jahr auf 100 offene Stellen in diesem Bereich nur 21 arbeitslose Personen, die dort arbeiten wollten. In der Gesundheits- und Krankenpflege, dem Rettungsdienst und der Geburtshilfe waren es 32 von 100; in Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege mit 59 von 100 Personen immerhin etwas mehr.

Und doch reicht das nicht aus. Und so dauert es, bis Stellen in der Pflege besetzt werden können. Die durchschnittliche Vakanzzeit, bis eine offene Stelle durch Arbeitgeber wieder abgemeldet wurde, variierte von fast vier Monaten im Bereich Erziehung bis hin zu etwa acht Monaten in der Altenpflege, so die Arbeitsagentur. Sie weist darauf hin, dass Arbeitgeber, Beschäftigte und Arbeitslose bei der Qualifizierung zu Fachkräften im Pflegebereich gefördert werden. So können beispielsweise aus beschäftigten Hilfskräften Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung werden.

Eine Veranstaltung über die Ausbildung in der Kinderpflege

Am Mittwoch, 10. Mai, findet dazu in der Agentur für Arbeit Memmingen eine Infoveranstaltung für Kindertageseinrichtungen und deren Träger statt, in der über einen geplanten Kurs ab Oktober 2023 informiert wird, der Beschäftigte und arbeitslose Personen zu einem Berufsabschluss zum/r staatlich geprüften Kinderpfleger/in führt. "Die Fördermöglichkeiten können sich sehen lassen: Je nach Sachlage ist die Übernahme des Gehalts und der Kurskosten durch uns bis zu 100 Prozent möglich", erläutert Agenturchefin Maria Amtmann.

Informationen und Anmeldung sind über die E-Mail-Adresse Memmingen.Kinderpflegeprojekt2023@arbeitsagentur.de möglich. (mz, home)