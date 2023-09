Allgäu

Flüchtlingskrise: Die Städte und Gemeinden kommen an ihre Grenzen

Plus Politiker diskutieren über Lösungen. Währenddessen kämpfen Kommunen damit, Flüchtlinge unterzubringen. Wie groß der Druck ist, wird an diesem Beispiel klar.

Während die Politik in Berlin und Brüssel um Lösungen für die Flüchtlingskrise ringt, stehen Kommunen unter einem immer höheren Druck. Wöchentlich werden geflüchtete Menschen den Kreisbehörden und kreisfreien Städten zugewiesen. Doch freie Plätze sind in den Not- und Asylunterkünften im Allgäu rar – es gibt sie kaum noch. Vieles erinnert an die Flüchtlingskrise 2015/2016, die Rufe nach einer Obergrenze oder verstärkte Grenzkontrollen sind nur zwei Beispiele dafür. Die Ausländerbehörden arbeiten am Limit, wie ein Besuch im Unterallgäuer Landratsamt zeigt. Dort heißt es: „Die Flüchtlingskrise wird in den Kommunen ausgetragen.“

Ins Unterallgäu kommen pro Monat etwa 120 Geflüchtete

Tobias Ritschel leitet die Ausländerbehörde. Aktuell kommen im Monat durchschnittlich 120 Geflüchtete ins Unterallgäu, berichtet der 43-Jährige. Sie werden von der Regierung von Schwaben zugewiesen, um Platz in den Ankerzentren – den Erstaufnahmestellen – zu schaffen. Die Menschen flüchten größtenteils aus Afghanistan und Syrien, sagt Ritschel. Hinzu kommen beispielsweise Ukrainer, die im Unterallgäu eintreffen.

