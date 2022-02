Gefahren im Netz: Die Allgäuer Eltern sind gefragt

Jugendliche sind über vier Stunden am Tag online. Mit welcher faulen Ausrede Erwachsene oft darauf reagieren und welche Folgen das hat.

241 Minuten. So lange waren Jugendliche in Deutschland 2021 nach eigener Einschätzung an den Wochentagen online. Zu diesem Ergebnis jedenfalls kommt die Studie „Jugend, Information, Medien“ (JIM) des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (mpfs). 2020 war der Wert mit 258 Minuten sogar noch höher. Die beliebtesten Apps im vergangenen Jahr waren WhatsApp, Instagram und die Videoplattform Youtube. Diese dienen zwar in erster Linie der Kommunikation und der Unterhaltung – bergen aber auch Gefahren. Das weiß kaum jemand besser als Marius Fromme, Beauftragter für Kriminalprävention beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

„Cybermobbing ist ein großes Thema, aber auch die Verbreitung von Pornografie und freizügigen Bildern ist ein Problem“, sagt Fromme. Immer wieder komme es vor, dass sich junge Mädchen und Buben Fotos schicken, auf denen sie wenig oder gar nichts anhaben. „Geht die Beziehung in die Brüche, sieht oft die ganze Klasse die Bilder“, warnt Fromme. Auch Hassnachrichten oder Bilder mit Hitler oder Hakenkreuzen seien keine Seltenheit.

Online fällt das Beleidigen leichter

Doch nicht alle Gefahren, die im Internet lauern, sind auch strafrechtlich relevant. Fromme rät beispielsweise davon ab, Streitigkeiten über Chats zu führen. Denn online komme es leichter zu Beleidigungen. „Man muss keine direkten Konsequenzen fürchten und sich nicht mit der Gefühlswelt des anderen beschäftigen“, sagt Fromme. Dass die Pandemie die Probleme noch verstärkt hat, lasse sich an Zahlen zumindest nicht festmachen. Die technische Ausstattung von Kinder und Jugendlichen sei aber allein schon wegen des Homeschoolings besser geworden.

Verteufeln will Fromme das Netz trotz aller Gefahren nicht. „Entscheidend ist, wie überall, der richtige Umgang mit dem Werkzeug.“ Auch mit einem Hammer könne man beispielsweise jemanden schwer verletzen – oder auch nur einen Nagel in die Wand schlagen. Er sieht vor allem auch die Eltern in der Verantwortung. „Es ist wichtig, dass die Erwachsenen Interesse zeigen und auf Augenhöhe mit ihren Kindern sprechen. Sie haben die Lebenserfahrung und das Gefährdungsradar, das den Jüngeren fehlt.“

Eltern und Kinder müssen zusammenarbeiten

Dieser Meinung ist auch Dr. Dominik Neumann von GamePäd, einer Initiative zur Vermittlung von Medienkompetenz. „Optimal wäre es, wenn die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die Geräte einrichten, sich zusammen mit ihnen die installierten Apps anschauen und darüber sprechen.“

Oft höre er von Erwachsenen den Satz, dass sich die Jugendlichen „ja eh besser mit der Technik auskennen“. Doch das sei eine faule Ausrede. „Technikkompetenz ist nicht gleich Medienkompetenz“, sagt Neumann. Wer wisse, wie ein Smartphone zu bedienen ist, könne nicht automatisch Falschnachrichten oder gefährliche Inhalte erkennen. „Hier können die Eltern helfen“, erläutert der Experte.

"Bubbles" bestärken die eigene Meinung auf Social Media

Problematisch seien beispielsweise sogenannte „Bubbles“. Beschäftigt man sich in den Sozialen Netzwerken mit einem Thema, erhält man automatisch immer mehr Informationen dazu und wird in seiner Meinung bestärkt. Andere Sichtweisen oder Inhalte werden kaum gezeigt. „Es ist wichtig, die Mechanismen zu kennen“, sagt Neumann. Da sei auch Eigeninitiative der Erwachsenen gefragt.

Generell macht Neumann die Erfahrung, dass die Online-Nutzung der Jugendlichen steigt, es aber immer schwerer wird, einen Zugang zur Zielgruppe zu finden. Vor der Pandemie waren Neumann und sein Team viel an Schulen unterwegs, auch im Allgäu. „Diese Möglichkeit haben wir derzeit aber nicht.“ Umso wichtiger sei es, dass die Eltern ihre Verantwortung erkennen würden.