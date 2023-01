Gibt es genug Ladesäulen für E-Autos im Allgäu?

Die Zahl der Elektro-Autos steigt im Allgäu rasant. In der Region haben viele Fahrer private Ladestationen. Doch wie sieht es im öffentlichen Raum aus?

Mindestens 15 Millionen vollelektrische Autos sollen bis 2030 auf Deutschlands Straßen rollen. Dieses Ziel der Bundesregierung wurde jüngst bei einer Spitzenrunde zum Thema Mobilität im Kanzleramt bekräftigt. Man sei sich einig gewesen, „dass ein rascher Hochlauf der E-Mobilität erforderlich ist, um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Im Allgäu steigen die Zulassungszahlen von E-Autos jedenfalls rasant. Bleibt die Frage: Wie steht es um die Ladeinfrastruktur?

29 fabrikneue E-Autos wurden im Jahr 2017 in Kempten zugelassen. Vergangenes Jahr waren es bereits 506. Im Ostallgäu stieg die Zahl von 21 auf 974. Gleichzeitig sanken die Zulassungszahlen von Neuwagen mit Verbrennermotoren – in Kempten beispielsweise von 4549 auf 2205. „Das Wachstum bei den zugelassenen E-Autos ist exponentiell“, sagt Udo Groß, Vorsitzender eines Tesla-Stammtischs. „Im Vergleich dazu hinkt die Ladeinfrastruktur im Allgäu hinterher.“ Seit er 2019 sein erstes E-Auto gekauft hat, habe sich viel verändert. „Am Anfang konnte man an vielen Supermärkten noch kostenlos laden, das ist längst nicht mehr möglich“, erzählt Groß. Zudem komme es mittlerweile immer öfter vor, dass Ladepunkte bereits belegt sind. „Die Suche im öffentlichen Raum dauert heute länger als früher.“ Und das, obwohl in den vergangenen Jahren durchaus viele Ladesäulen dazu gekommen seien. „Da tut sich einiges, keine Frage. Man hätte mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur aber früher anfangen müssen.“

Gerade in Wohngebieten fehlt es an Möglichkeiten, as E-Auto aufzutanken

Langstreckenfahrten seien dabei weniger problematisch. „Auf der Autobahn gibt es etwa alle 50 bis 100 Kilometer Schnellladestationen“, sagt Groß. In städtischen Wohngebieten fehle es dagegen an Möglichkeiten, das E-Auto aufzutanken. „Die Infrastruktur ist mit den Zulassungszahlen gewachsen. Trotzdem gibt es noch Nachholbedarf. Wir brauchen vor allem mehr Schnellladesäulen“, sagt Norbert Rathe, von den Wertach-Elektrizitätswerken (vwew).

Sprecher des Allgäuer Überlandwerks (AÜW) und der Lechwerke (LEW), die einen Großteil der Ladepunkte in der Region betreiben, betonen: Die bestehende Ladeinfrastruktur sei ausreichend, es gebe keine Anzeichen für eine Überlastung. Dennoch werde das Netz ständig ausgebaut. Das AÜW beispielsweise stellt in Kempten und im Oberallgäu über 190 Normal- und 24 Schnellladepunkte. Heuer sollen jeweils bis zu 20 dazu kommen.

"Im Unterhalt ist ein E-Auto wesentlich günstiger als ein Verbrenner", sagt der Vorsitzende des Tesla-Stammtischs

Aus Sicht der Europäischen Union wäre es ideal, wenn auf einen öffentlichen Ladepunkt maximal zehn E-Autos kommen. In Kaufbeuren sind es nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie 10,4, im Oberallgäu dagegen 16,1. „Man muss allerdings beachten, dass im ländlichen Bereich auch weniger Ladepunkte benötigt werden als in der Stadt“, sagt Stefan Nitschke, Sprecher des AÜW. Die meisten E-Auto-Besitzer hätten dort am Haus eine eigene Wallbox, um ihre Autos zu laden. Auch das LEW registriert auf dem Land eine deutlich höhere Anzahl an privaten Ladestationen als im bundesweiten Durchschnitt – und es kämen immer mehr dazu.

Auch Udo Groß kann sein Auto zuhause laden. Für eine Reichweite von 500 Kilometern muss er etwa fünf Stunden und 22,50 Euro einplanen, sagt er. An einer Schnellladesäule auf der Autobahn etwa 40 Minuten und rund 50 Euro. „Im Unterhalt ist ein E-Auto wesentlich günstiger als ein Verbrenner.“ Werkstattkosten beispielsweise für einen Ölwechsel entfielen.

Foto: Ralf Lienert

Ob E-Autos in der Gesamtbetrachtung besser fürs Klima sind als Verbrenner, darüber gibt es nach wie vor geteilte Meinungen. „Ich wurde auch schon als ,Umweltsau’ beschimpft, weil die Batterien in der Herstellung energieintensiv sind und Rohstoffe wie Lithium und Kobalt dafür gebraucht werden“, so Groß. Er argumentiert dagegen: Die Batterien seien bis zu 95 Prozent recyclebar und die Forschung arbeite daran, dass wenig Rohstoffe verbraucht werden. „Aber auch E-Autos bleiben Autos. Wer ganz ökologisch sein will, muss radeln oder zu Fuß gehen.“