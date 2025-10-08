Neue Zahlen: Das ist die größte Stadt im Unterallgäu

Es leben wieder mehr Menschen im Unterallgäu. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamts hervor. Lag die Einwohnerzahl am 31. März noch bei 147.389 Menschen, leben nun 147.550 Personen im Landkreis (Stand: 30. Juni 2025).

Die größte Stadt des Landkreises bleibt Bad Wörishofen mit 16.981 Einwohnerinnen und Einwohnern. Innerhalb der drei Monate sind außerdem 68 weitere Menschen dazugekommen, die nun auch in der Kneippstadt leben. Danach folgt Mindelheim im Ranking: Hier leben 15.536 Menschen. Deutlich weniger Einwohner hat Platz drei: Diesen belegt Ottobeuren, hier leben 8478 Personen.

Hier leben die wenigsten Menschen im Unterallgäu

Die beiden kleinsten Gemeinden im Unterallgäu sind Böhen mit 775 und Pleß mit 903 Einwohnern.

Deutlichen Zuwachs im Verhältnis verzeichnen Amberg und Pfaffenhausen. In Pfaffenhausen leben 24 Menschen mehr als noch im März, in Amberg sind es sogar 33. In Türkheim hingegen sind es 32 Menschen weniger.

Hier die Zahlen im Überblick:

Gemeinde Einwohner 31.3.2025 Einwohner 30.6.2025 Zu-/Abgang Amberg 1509 1542 +33 Apfeltrach 976 983 +7 Babenhausen 5695 5705 +10 Bad Grönenbach 5766 5773 +7 Bad Wörishofen 16.913 16.981 +68 Benningen 2103 2121 +18 Böhen 775 775 0 Boos 2366 2363 -3 Breitenbrunn 2291 2300 +9 Buxheim 3112 3125 +13 Dirlewang 2284 2277 -7 Egg a.d. Günz 1157 1158 +1 Eppishausen 1951 1951 -1 Erkheim 3178 3191 +13 Ettringen 3476 3462 -14 Fellheim 1121 1124 +3 Hawangen 1258 1267 +9 Heimertingen 1822 1841 +19 Holzgünz 1371 1371 -2

Kammlach 1859 1853 -6 Kettershausen 1910 1905 -5 Kirchhaslach 1317 1317 0 Kirchheim 2512 2520 +8 Kronburg 1772 1767 -5 Lachen 1688 1689 +1 Lauben 1396 1396 0 Lautrach 1272 1281 +9 Legau 3228 3219 -9 Markt Rettenbach 4036 4038 +2 Markt Wald 2132 2115 -17 Memmingerberg 2957 2950 -7 Mindelheim 15.555 15.536 -19 Niederrieden 1513 1512 -1 Oberrieden 1177 1193 +16 Oberschönegg 1040 1047 +7 Ottobeuren 8469 8478 +9 Pfaffenhausen 2647 2671 +24 Pleß 898 903 +5 Rammingen 1604 1618 +14

Salgen 1457 1455 -2 Sontheim 2757 2754 -3 Stetten 1479 1477 -2 Trunkelsberg 1745 1731 -14 Türkheim 7468 7436 -32 Tussenhausen 3050 3032 -18 Ungerhausen 1082 1113 +31 Unteregg 1379 1391 +12 Westerheim 2262 2231 -31 Wiedergeltingen 1471 1461 -10 Winterrieden 936 932 -4 Wolfertschwenden 2084 2109 +25 Woringen 2111 2111 0

Den größten Zuwachs hatte im vergangenen Jahr Türkheim zu verzeichnen (plus 339 Einwohner), gefolgt von Bad Wörishofen (plus 296), Ottobeuren (plus 224) und Bad Grönenbach (plus 208). Zweistellige Rückgänge gab es in den Gemeinden Memmingerberg (minus 72 Einwohner), Unteregg (minus 17) und Pfaffenhausen (minus 13). Lesen Sie dazu auch: Grundstücke im Unterallgäu werden immer teurer – doch hier sind sie noch am günstigsten.

So stark soll die Einwohnerzahl in Schwaben wachsen

Insgesamt gilt der Regierungsbezirk Schwaben nach einer regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung von 2023 bis 2043 des Statistischen Landesamts in Bayern als Region, in der das stärkste prozentuale Bevölkerungswachstum erwartet wird. Nach den aktuellen Vorausberechnungen steigt die Einwohnerzahl dort bis zum Jahr 2043 um etwa 156.000 Menschen auf 2,08 Millionen – das ist ein Plus von 8,1 Prozent. Die stärksten Zuwächse werden im Landkreis Unterallgäu (plus 13,6 Prozent) und in den Städten Memmingen (plus 11,2 Prozent) und Kaufbeuren (plus 10,7 Prozent) erwartet.

Vor kurzem gab das Landesamt für Statistik außerdem die Zahlen zur Pkw-Dichte in den Allgäuer Städten und Landkreisen heraus. Die Übersicht finden Sie hier.