Hier wird der Pizzateig geschüttelt, nicht gerührt

Von der Herstellung bis zur Verpackung: Wie sich die Forschungseinrichtung „Klevertec“der Hochschule Kempten um die Haltbarkeit und die Qualität von Lebensmitteln kümmert.

Verpackungen sollen die Qualität von Lebensmitteln schützen, aber auch die Umwelt schonen. An diesem nicht immer leicht vereinbaren Anspruch arbeiten die neun fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „Klevertec“ sowie etwa 20 Studierende. Dahinter verbirgt sich ein Forschungs- und Testzentrum der Hochschule Kempten, das eng mit insgesamt etwa 20 Lebensmittelkonzernen, den Herstellern von Verpackungsmaschinen und Institutionen zusammen arbeitet.

Die Verpackungen sollen auch möglichst ökologisch sein

Regina Schreiber ist die wissenschaftliche Leiterin des Kompetenzzentrums für Lebensmittel- und Verpackungstechnologie – so der offizielle Titel der Einrichtung im Kemptener Gewerbegebiet Heisinger Straße. Die Wissenschaftlerin erklärt die Ziele: Hersteller sollen bei der Haltbarmachung ihrer Produkte unterstützt werden, bei der hygienegerechten Produktion beziehungsweise Abfüllung sowie bei der Auswahl möglichst ökologischer Verpackungen.

Dabei sind die Ansprüche der Produktverpackungen sehr unterschiedlich: Die einen müssen luftdicht und trocken sein wie bei Nüssen, die anderen Licht abhalten wie bei Speiseöl, wieder andere müssen dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit der Ware nicht entweichen kann wie bei Fleisch oder Käse – unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorgaben. Zudem geht es darum, so wenig Verpackungsmaterial wie möglich zu benutzen. Das spart den Herstellern Geld und vermeidet Müll beim Verbraucher. Als aktuelles Beispiel nennt Schreiber eine Verpackung für Hackfleisch, die inzwischen in einigen Allgäuer Supermärkten zu finden ist: Statt auf einer dickeren Kunststoffschale zu liegen und mit einer Folie verschlossen zu sein, gibt es das Hack nun in einer Art Folienbeutel – der auch zu 100 Prozent recycelbar ist.

Anderer Raum, anderes Beispiel. Dort ist Felix Katz in seinem Element. Geschützt mit Haar- und Bartnetz, Laborkittel und Handschuhen testet er einen Highspeed-Tumbler – eine Art Thermomix, aber ohne Wärme. Der Prototyp der Maschine kann zum Beispiel Pizzateig herstellen, aber deutlich schneller als bisherige Verfahren, dafür auch in 1-A-Qualität: Der Teig wird quasi geschüttelt, nicht gerührt. Zum Einsatz könnte das Gerät auch in Bäckereien kommen, die wie so viele Branchen unter Fachkräftemangel leiden. Oder in Metzgereien. Denn die Maschine kann auch Kochschinken herstellen – ebenfalls schneller als bisherige Verfahren. „Aber da stimmt der Geschmack noch nicht ganz“, sagt Katz. Wann der Tumbler in Serie produziert wird und was er dann kostet, ist jedoch noch unklar.

Und noch ein Beispiel: Tomatensoße. Die gibt es in Glasflaschen, Pappkartons und Blechdosen. Doch was ist die beste Verpackung? Die Qualität und Haltbarkeit sichern alle, sagt Schreiber. Man müsse mit Blick auf die Nachhaltigkeit aber auch schauen, wo die Soße verkauft wird. Gebe es nämlich lange Transportwege, mache sich die Glasflasche wegen ihres höheren Gewichts negativ bemerkbar – obwohl sie ansonsten gut wiederverwertbar wäre.

Die Studierenden lernen unter realen Bedingungen und mit echten Produkten

Nicht nur die Firmen profitieren von dieser Arbeit. Auch die Studierenden aus verschiedenen Fachbereichen können so viel lernen – unter realen Bedingungen in Laboren und mit echten Produkten.

Klevertec entstand vor sechs Jahren aus einer Kooperation mit dem Fraunhofer Institut. Im vergangenen Jahr übernahm die Hochschule Kempten die Federführung.