Immer mehr Wirte setzen auf nachhaltige Verpackungen

Müll vermeiden und nachhaltig handeln – das wollen viele Allgäuer Gastronomen bei ihren To-go-Angeboten. Doch das ist gar nicht so leicht.

Mülleimer voller Styroporschachteln und Plastikschalen: Dass Restaurants während der Lockdowns nur Speisen zum Mitnehmen verkaufen durften, hat einmal mehr gezeigt, wie viel Abfall durch Verpackungen entsteht. Viele Gastronomen suchen nach nachhaltigeren Alternativen und auch der Gesetzgeber stellt Forderungen. Seit Juli vergangenen Jahres dürfen beispielsweise keine Teller aus Einwegkunststoff mehr hergestellt werden. Ab 2023 sind Restaurants und Lieferdienste verpflichtet, auch Mehrwegbehälter für To-go-Essen anzubieten. Schon jetzt gibt es verschiedene Alternativen – doch was fehlt, ist ein einheitliches System.

Allein schon wegen der gesetzlichen Änderungen werden sich die Wirte „was überlegen müssen“, sagt Renate Jeni, Abfallberaterin beim Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK). Noch täten das aber längst nicht alle. Andere seien dagegen bereits auf der Suche nach Lösungen. „Für mich ist Nachhaltigkeit extrem wichtig“, sagt beispielsweise Hüseyin Öztürk, Inhaber des Restaurants Nova in Kempten. Er bietet Speisen zum Mitnehmen deswegen auch im Mehrweggeschirr von „Relevo“ an.

Neun Restaurants in Kempten bieten kostenlose Leih-Schüsseln an

Durch Scannen eines QR-Codes leihen die Kunden dabei die Schüssel kostenlos aus. Der leere Behälter kann dann im Nova oder bei anderen teilnehmenden Restaurant zurückgegeben werden – im Allgäu sind das derzeit neun, alle in Kempten. Öztürk findet das System gut, viele Kunden seien aber „noch nicht so weit“. Sie kennen das Vorgehen nicht und müssten sich erst die zugehörige App herunterladen. Doch immer wieder werde das „auf das nächste Mal“ verschoben. Etwa 30 Prozent der Kunden nutzten das System, großteils werde das Essen zum Mitnehmen aber in Kartons und Papier verpackt. „Darauf würde ich am liebsten ganz verzichten.“

Corinna Brauchle, Inhaberin des Rosa Grün in Memmingen, setzt auf das Geschirr von „Rebowl“. Wer will, bekommt sein Essen in einer Mehrwegschale, für die fünf Euro Pfand anfallen. „Das wird gut angenommen“, sagt Brauchle. Die Kunden ihres veganen und vegetarischen Restaurants achteten aber besonders auf Nachhaltigkeit: „Das ist bestimmt nicht überall so.“ Zurückgeben kann man die Schale in allen teilnehmenden Betrieben. Das Problem: „Im Moment gibt es in Memmingen und Umgebung nur wenige, die mitmachen. Das Ganze muss bekannter werden.“ Alternativ verpackt sie To-go-Speisen in Schalen aus Zuckerrohr. Diese seien zwar auch ein Einweg–Produkt, aber zumindest kompostierbar. Künftig will sie dafür 20 Cent Aufschlag verlangen. „Den Menschen muss bewusst sein, dass auch dadurch Müll produziert wird.“

Verpackungen aus Zuckerrohr oder Palmblättern sind aus Sicht der Abfallberaterin keine Alternative

Abfallberaterin Renate Jeni bekommt immer wieder Anfragen von Gastronomen, die Verpackungen aus Zuckerrohr oder Palmblättern verwenden wollen. „Für mich ist das aber keine Alternative“, sagt die Expertin. Für den Kompost seien die Produkte „grenzwertig“ und viele Verbraucher schmissen sie ohnehin in die Restmülltonne. „Es ist ein Kreuz mit den Verpackungen“, sagt Sebastian Kern, Inhaber des „Spatz“ in Kempten. Er habe viel recherchiert, den bestehenden Mehrweg-Systemen stehe er aber kritisch gegenüber, entweder was Nachhaltigkeit oder Funktionalität und Umsetzbarkeit angehe. Zurzeit gibt es Speisen zum Mitnehmen bei ihm in einer Einweg-Verpackung aus Cellulose. Diese sei kompostierbar und zersetze sich innerhalb von zwölf Wochen oder schneller. Sobald ein praktikables Pfandsystem gefunden ist, könnte Kern sich aber vorstellen, für die teuren Cellulose-Verpackungen einen Aufpreis zu verlangen.

Obwohl aktuell noch unterschiedliche Verpackungen und Systeme genutzt werden, haben Gastronomen und Abfallberaterin eine gemeinsame Forderung: Um wirklich nachhaltig agieren zu können, brauche es ein einheitliches System, an dem sich möglichst viele Restaurants und Lieferdienste beteiligen und das einen Mehrwert für alle bietet. Sebastian Kern hielte beispielsweise auch Subventionen durch die Kommunen für denkbar.