Allgäu

07:12 Uhr

„Klau auf dem Bau“ verursacht im Allgäu Millionenschäden

Plus Regelmäßig sind auch Baustellen im Allgäu Tatorte von schweren Diebstählen. Die Polizei warnt davor, Material und Werkzeuge liegen zu lassen.

Von Tobias Schuhwerk

Von Werkzeugkästen über Kupferkabel bis hin zu Gerüsten und Fahrzeugen: Diebe klauen auf Baustellen im Allgäu so ziemlich alles, was nicht niet- und nagelfest ist. In den vergangenen fünf Jahren haben sie einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Allein heuer wurden von Januar bis Ende Oktober 110 Diebstähle auf Baustellen beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West angezeigt. Schon jetzt sind es mehr als im gesamten Vorjahr (103).

