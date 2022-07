Kluftinger-Autoren sprechen über den "Tatort" nahe Bad Wörishofen

Volker Klüpfel (links) und Michael Kobr lesen am Donnerstag in Pforzen aus ihrem neuen Kluftinger-Krimi „Affenhitze“ – ganz in der Nähe des Tatorts. Mit einigen Besucherinnen und Besuchern gehen sie sogar direkt zum Schauplatz des Verbrechens.

Foto: Mathias Wild (Archivbild)