Krankenhäuser im Allgäu: Sorge um Finanzierung bei Klinikverbund Allgäu

Plus Die Krankenhäuser im Allgäu fürchten eine "Schieflage", da die Finanzierung für 2022 noch unklar ist. In Zukunft soll mehr "vom Patienten aus" gedacht werden.

Finanzielle Probleme von Krankenhäusern machen immer wieder Schlagzeilen. Wie sieht es im Allgäu aus – und wie hat sich Corona auf die Finanzen der Kliniken ausgewirkt? Noch steht die Finanzierung für 2022 nicht und eine Schieflage könnte drohen, heißt es vom Klinikverbund Allgäu mit seinen Häusern in Kempten, Sonthofen, Oberstdorf, Immenstadt, Ottobeuren und Mindelheim.