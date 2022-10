Maristenkolleg und Maria-Ward: Träger der Privatschulen besorgt wegen Heizkosten

Die Schulen müssen gestiegene Energiepreise selbst zahlen, sie werden als „Unternehmen“ eingestuft. Was bedeutet das für den Träger, das Schulwerk der Diözese?

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Daher rechnen Schulen damit, im Winter immer wieder während des Unterrichts durchlüften zu müssen – was den Energiebedarf und damit die ohnehin schon gestiegenen Kosten weiter in die Höhe treibt. Bayerns Privatschulen fürchten nun, das finanziell nicht mehr stemmen zu können. Ihr Zusammenschluss, der „Rat der freien Schulen“, will wegen der „existenzbedrohenden Energiepreise“ eine finanzielle Unterstützung vom Freistaat. Sonst seien Schließungen zu befürchten. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler müssten dann an den staatlichen Schulen unterkommen.

Auch im Allgäu sorgt das Thema bei Privatschulen für Gesprächsstoff. Denn das für Bildung zuständige bayerische Kultusministerium stuft sie als „Unternehmen“ ein, die sich selbst finanzieren müssen. Minister Michael Piazolo (Freie Wähler) verweist daher ans Bayerische Wirtschaftsministerium. Dort heißt es, dass es aktuell kein Förderprogramm des Freistaats zum Ausgleich der gestiegenen Energiekosten gibt.

Das Schulwerk der Diözese betreibt 46 Einrichtungen, darunter das Maristenkolleg und die Maria-Ward-Realschule

Mit großer Sorge sieht beispielsweise das Marianum in Buxheim nahe Memmingen die aktuelle Situation. „Wir haben nahezu eine Verdreifachung der Heizkosten bei den Abschlagszahlungen. Sie dürften für das Jahr 2022 schon über 100.000 Euro liegen und die jüngsten Preissteigerungen werden die Kosten weiter erhöhen“, sagt Schulleiter Erich Dietrich. Sein Gymnasium mit aktuell 325 Schülerinnen und Schülern befindet sich in privater Trägerschaft, konkret der des Schulwerks der Diözese Augsburg. Auch das Mindelheimer Maristenkolleg und die Maria-Ward-Realschule gehören zum Schulwerk. Dieses betreibt insgesamt 46 Einrichtungen (davon 14 im Allgäu), von denen die Hälfte „Versorgungscharakter“ habe: Sie decken die Grundversorgung einer Region oder eines Ortes etwa an Realschulen ab, sagt Leiter Peter Kosak, der auch Sprecher des Rates der freien Schulen ist. Vor Corona hätten die Energiekosten des Schulwerks bei rund 2,2 Millionen Euro jährlich gelegen. „Für dieses Jahr gehen wir von bis zu acht Millionen Euro aus“, sagt Kosak.

„Wir müssen bei uns mehr Energie einsparen, um letztlich die Kosten zu senken“, resümiert Dietrich. Daher nutze die Schule nicht mehr alle Räume und die leer stehenden würden nicht mehr beheizt. In den genutzten Räumen erwägt Dietrich für den Winter, die Temperatur von bisher 22 auf 20 Grad zu senken. Die gestiegenen Kosten fange das aber nicht auf.

Das Schulgeld wollen die Schulleiter nicht erhöhen, man will an anderen Stellen sparen

Muss also das Schulgeld von derzeit erhöht werden? „Das wäre für viele Eltern nicht einfach zu stemmen“, sagt der Direktor. Gegen eine Erhöhung spricht sich auch Manuela Holzer aus, Leiterin der Maria-Ward-Realschule in Kempten. Letztlich müsse wohl das Schulwerk der Diözese als Träger für die Mehrkosten aufkommen. Dafür müsse an anderen Stellen gespart werden – zum Beispiel würden Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen bis Ende des Jahres auf das absolut Notwendige reduziert. Zudem setzt Holzer auf die eigenen Schülerinnen und Lehrer. „Es ist notwendig, sie für einen bewussten Umgang mit Energie zu sensibilisieren.“ In jeder Klasse habe daher eine Schülerin das Amt der Umweltbeauftragten. Diese achtet beispielsweise mit der Lehrkraft darauf, dass beim Verlassen des Klassenzimmers alle Fenster geschlossen und Beamer, Beleuchtung und mobile Luftfiltergeräte ausgeschaltet sind. Zudem werde Wert auf richtiges Stoßlüften gelegt und geprüft, ob durch den Austausch von Lampen der Stromverbrauch reduziert werden kann.

Müsste das Bistum Augsburg nicht seiner Schulstiftung finanziell unter die Arme greifen? Zwar bekomme das Schulwerk 18 Millionen Euro Jahresetat. Mehr sei aber nicht drin, sagt Peter Kosak mit Blick auf sinkende Kirchensteuereinnahmen. Unterstützung gebe es immerhin von den Kreisen und Kommunen. Der Landkreis Unterallgäu etwa beteiligt sich, gemeinsam mit der jeweiligen Gemeinde an den vier örtlichen Schulen. Der Landkreis trägt je Schule einen vertraglich festgelegten Prozentsatz des jährlichen Defizits: 60 Prozent beim Maristenkolleg Mindelheim (Gymnasium und Realschule), 36 Prozent bei der Maria-Ward-Realschule und 44 Prozent beim Marianum in Buxheim. 2022 wurden laut dem Landkreis rund 1,6 Millionen Euro an das Schulwerk der Diözese ausgezahlt.

Jetzt soll ein klärendes Gespräch mit München mehr Klarheit bringen

Weil die privaten Schulträger über die Aussagen von Minister Piazolo verärgert sind und dessen Ministerium in der Pflicht sehen, hat sich der „Rat der freien Schulen“ jetzt an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gewandt und um ein klärendes Gespräch zwischen Staatskanzlei, Kultusministerium und Schulverbänden gebeten. Schließlich würden auch die Privatschulen ihren Beitrag zur Bildungslandschaft im Freistaat leisten. Eine Antwort gibt es bisher nicht. Etwas Hoffnung auf finanzielle Unterstützung signalisiert das Kultusministerium jedoch: Sollte es auf Bundesebene Härtefallfonds zum Beispiel für Unternehmen geben, habe das Kultusministerium „auch die Privatschulen im Blick“. Es bestehe aber keine Verpflichtung zu einer hundertprozentigen Refinanzierung der Kosten durch den Staat.