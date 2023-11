Mit diesen Krisen setzen sich Allgäuer Unternehmen wie Grob auseinander

Wie die Allgäuer Wirtschaft mit dem schneller werdenden Wandel umgeht und was sie fordert, darüber spricht auch ein Vertreter der Mindelheimer Firma Grob.

Veränderung ist das neue Normal: Diese Erkenntnis sei in vielen Allgäuer Unternehmen angekommen, sagt Professor Peter Wurster. Wie meint er das? „Wir haben Corona erlebt, wir erleben einen Fachkräftemangel.“ Dann der Ukraine-Krieg. Corona geriet in den Hintergrund, dafür nun Kämpfe in Nahost. Wurster: „Man hat verstanden, dass es nicht dabei bleiben wird. Bald kommt die nächste Herausforderung.“ Eine Krise geht, eine andere kommt.

„Dass Geschäftsmodelle über Jahrzehnte gleich bleiben und sich Produkte nur marginal verändern, wie man es vielleicht in der Vergangenheit hatte, das ist vorbei.“ Viele Betriebe im Allgäu hätten erkannt, dass sie flexibel sein müssen.

Allgäuer Unternehmens-Spitzen treffen sich in Marktoberdorf

Das sei bei einem Treffen von Unternehmensspitzen in Marktoberdorf deutlich erkennbar gewesen, sagt Wurster. Er hat mit Professor Christian Donhauser ein Seminar organisiert, an dem 92 Vorstände, Geschäftsführer und weitere Führungskräfte von großen produzierenden Industrie-Unternehmen vor allem aus dem Allgäu teilgenommen haben.

Das Ziel von Wurster und Donhauser, beide hauptberuflich Professoren der Fakultät Maschinenbau an der Hochschule Kempten, war, dass Betriebe voneinander lernen, wie sie mit Herausforderungen umgehen und neue technische Möglichkeiten nutzen können. Wir haben diesen Anlass genutzt, Fragen zu aktuellen Themen zu stellen: