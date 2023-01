Allgäu

13:00 Uhr

Monatelanges Warten auf einen Therapieplatz

Zum Jahreswechsel hat die Helios-Privatklinik in Bad Grönenbach geschlossen. Sie war mit 28 Betten in einem Hotel untergebracht.

Plus Die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen nimmt in Krisenzeiten zu. Warum eine Fachklinik in Bad Grönenbach geschlossen hat und wo Betroffene im Notfall Hilfe bekommen.

In Krisenzeiten nehmen die Belastungen der Menschen zu – und können krank machen. Wer Hilfe braucht, hat derzeit ein weiteres Problem. „Die Wartezeiten für einen Therapieplatz betragen bis zu einem halben Jahr – das ist viel zu lang“, sagt Edith Zillenbiller. Sie ist Vorsitzende des Vereins „Da Capo“ in Memmingen, der sich um Menschen mit psychischen Belastungen kümmert. Zillenbiller spricht von „einem akuten Ärztemangel“ in diesem Bereich, ohne Zahlen zu nennen.

