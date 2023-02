Allgäu

16:00 Uhr

Neue Nutzung für alte Allgäuer Bauernhäuser

Haareschneiden im Stall: Ein Friseursalon fand Platz in diesem umgebauten Bauernhof in der Dorfmitte von Unterthingau.

Plus Was tun mit alten Allgäuer Bauernhöfen, die die Kulturlandschaft prägen? Ein neues Buch zeigt: Mit Sachverstand und Kreativität lassen sich die Häuser umbauen und weiter nutzen.

Von Klaus-Peter Mayr Artikel anhören Shape

Einst haben Bauernhäuser die Allgäuer Dörfer und – wegen der Vereinödung – auch die Landschaft geprägt. Doch wegen des Strukturwandels in der Landwirtschaft verschwinden die markanten, identitätsstiftenden Gebäude. Weil sie abgerissen werden, gemäß dem Motto „Weg mit dem alten Glump. Weil sie leerstehen und vergammeln. Weil sie im Meer der kleinen Familienhäuser und der Siedlungsbreie und Gewerbegebiete in den Dörfern untergehen. Aber es gibt Menschen, die die alten, fürs heutige Wohnen und Arbeiten zunächst ungeeignet erscheinenden Bauernhöfe sanieren, renovieren und sie so aufmöbeln, dass sie aktuellen Ansprüchen genügen. Wie dies beispielhaft geschehen kann, zeigt nun das Allgäuer Architekturforum in einem Buch.

