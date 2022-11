Polizei: Dunkle Straßen sind kein Grund zur Sorge

Um Energie zu sparen, schalten einige Kommunen in der Region nachts Staßenlaternen aus. Welche Auswirkungen hat das auf die Sicherheit?

Die steigenden Energiekosten zwingen viele Kommunen zum Handeln. Eine Sparmaßnahme ist es, Straßenbeleuchtungen zu reduzieren oder sie ganz auszuschalten. Mit Blick auf die nun kommende dunkle Jahreszeit, könnte das zu einem Sicherheitsproblem führen. Auch im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West beschäftigt sich deshalb eine Arbeitsgruppe mit dem Thema.

"Wir leben in einer sehr sicheren Gegend", sagt ein Polizeisprecher

Dunkelheit und Kriminalität befördern sich wohl gegenseitig nicht, erklärt Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums. Das würden Studien zeigen, die zwar nicht eins zu eins auf das Allgäu übertragen werden können, aber dennoch einen Anhaltspunkt geben. Er stellt fest: „Wir leben in einer sehr sicheren Gegend.“ Auch im Vergleich zu anderen bayerischen Regionen. Zwar steige die Zahl der Einbrüche im Allgäu inzwischen wieder an, nachdem sie in den Corona-Jahren 2020/21 gesunken war. Fürchten müsse sich aber niemand. Auch nicht davor, auf dem Nachhauseweg im Dunkeln überfallen zu werden. Das sei äußerst selten. Ein Gefühl der Angst sei viel mehr eine subjektive Wahrnehmung. Und das dürfe bei der Entscheidung, Straßenlaternen abzuschalten, nicht unterschätzt werden.

Die Polizei stehe Kommunen dabei beratend zur Seite – und dieses Angebot werde allgäuweit genutzt. Verkehrssicherheit und Kriminalitätsbelastung seien wichtige Anliegen der Beamten. Empfohlen werde beispielsweise, dass hoch frequentierte Straßen wie Schulwege ganz oder zumindest teilweise weiter beleuchtet werden.

Es sind allerdings nicht nur die Energiesparmaßnahmen der Kommunen und ihre Folgen, mit der sich bayernweit aktuell Arbeitsgruppen der Polizei beschäftigen. Vor allem gehe es auch um Stromausfälle oder Blackout-Szenarien, auf die sich die Beamten vorbereiten. Denn fällt in Orten oder Städten der Strom aus, müsse auch die Polizei handlungsfähig bleiben. Zum Thema sei man in ständigem Austausch mit den Katastrophenschutzbehörden der Landratsämter und den Feuerwehren.

"Kurzfristige Stromausfälle sind zu bewältigen"

Ob sich die Kriminalitätsrate sofort ändert, wenn es zu einem länger anhaltenden Stromausfall kommt, das sei zu diesem Zeitpunkt nur spekulativ zu beantworten, sagt Holger Stabik. „Kurzfristige Ausfälle sind aber zu bewältigen.“ Vermehrte Fahrten von Streifenfahrzeugen an Orten, an denen es dunkel ist, seien eine Möglichkeit.

Dass sich die Polizei mit solchen Krisen-Szenarien auseinandersetzt, ist nicht neu, erklärt der Polizeisprecher: „Konzepte haben wir seit jeher in der Schublade.“ Der Krieg in der Ukraine habe aber dazu geführt, diese Konzepte nun erneut zu überarbeiten. Vor dem Wintereinbruch hat es sich die Arbeitsgruppe zum Ziel gesetzt, damit möglichst weit zu kommen.