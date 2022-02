Allgäu

Positive Reaktionen im Allgäu auf Verschiebung der Impfpflicht

Plus Die Impfpflicht für den Pflege- und Gesundheitsbereich kommt in Bayern erst einmal nicht. Was sich die Betroffenen im Allgäu nun von den Politikern wünschen.

Von Moritz von Laer und Thomas Schwarz

Viel diskutiert wurde die Corona-Impfpflicht für die Gesundheits- und Pflegebranche, die ab Mitte März gelten sollte. Nun will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) sie erst einmal aussetzen, verkündete er am Montag.„Die Umsetzung der partiellen Impfpflicht enthält viele Regelungslücken, daher begrüßt der Klinikverbund Allgäu die Initiative von Herrn Söder und des Freistaats Bayern“, sagt Klinikverbund-Geschäftsführer Andreas Ruland. Auch in den Häusern des Verbunds in Kempten, Immenstadt, Sonthofen, Oberstdorf, Ottobeuren und Mindelheim hätte ein Abwandern von Pflegekräften durch die partielle Impfpflicht gedroht, fügt er hinzu. Etwa zehn Prozent der Mitarbeiter im Klinikverbund gelten als ungeimpft.

