Prozess nach Unfall in Baisweil: Kollege angefahren und geflüchtet

Plus Ein 27-Jähriger soll nach einer Betriebsfeier im Ostallgäu betrunken einen schweren Unfall verursacht haben. Das Opfer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

„Er kämpft sich langsam zurück ins Leben“: Als die Ehefrau des Unfallopfers am Donnerstag vor dem Kemptener Landgericht schilderte, wie es ihrem Mann heute geht, rang sie um Fassung. Im Oktober vergangenen Jahres war der 44-Jährige in den frühen Morgenstunden nach einer Feier eines Handwerksbetriebs im Ostallgäu zu Fuß auf dem Heimweg, als er von einem Auto erfasst wurde.

Der mutmaßliche Täter war laut Staatsanwaltschaft ein Kollege, der nach dem Fest betrunken nach Hause gefahren ist. In der Anklageschrift steht, der 27-Jährige sei nach dem Unfall zwar zunächst ausgestiegen und habe den Mann in die stabile Seitenlage gebracht, sei dann aber einfach weitergefahren. Einen Notruf habe er nicht abgesetzt. Die Anklage lautet deshalb unter anderem auf versuchten Mord.