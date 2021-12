Regionale Projekte unterstützen: Von der Blühwiese bis zu einem ganz besonderen Wald

Plus Das „Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030“ zieht Bilanz und blickt auf erstmals unterstützte Projekte. Die Zahl der Mitglieder wächst - und die Arbeit auch.

92 Unternehmen im Allgäu haben sich bislang zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden. Genauer gesagt haben sie sich mit dem Eintritt in das „Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030“ sogar dazu verpflichtet, sagt Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (eza). Zum Jahresende hat das Bündnis nun Zwischenbilanz gezogen. Erstmals unterstützten die Mitglieder in diesem Jahr regionale Klimaschutzprojekte mit insgesamt 30.000 Euro.