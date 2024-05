Schulschwänzer im Allgäu: Wie viel Bußgeld es kostet

Plus Kinder und Jugendliche, die nicht zum Unterricht kommen, können zur Kasse gebeten werden. Im Allgäu gibt es hunderte solcher Fälle, viel Bußgeld kommt zusammen.

Schulschwänzer - bei diesem Begriff denkt man vielleicht an einen Jugendlichen, der mit einem Kumpel auf einer Parkbank sitzt und den freien Vormittag genießt. Die Gründe, warum junge Menschen nicht in die Schule gehen, sind aber vielfältiger.

Zahlen: Im Allgäu sind im vergangenen Jahr 454 Fälle von Schulpflichtverletzung angezeigt worden. Es können aber noch einige Anzeigen für 2023 hinzukommen, die von den Schulen noch gemeldet werden. 2022 waren es 391. Das haben die vier Landkreise und drei kreisfreien Städte auf Nachfrage mitgeteilt. Einen Trend, dass die Zahl über die Jahre steigt, gibt es nicht.