Allgäu

vor 18 Min.

Sie ermitteln bei schweren Verbrechen im Allgäu

Thorsten Ritter leitet die Kriminalpolizei in Memmingen.

Plus Der Leiter der Memminger Kriminalpolizei, Thorsten Ritter, erklärt, wie eine Sonderkommission arbeitet. Auch nach dem Memmingerberger Mord wurde eine Soko gebildet.

Von Thomas Schwarz

An der weißen Stellwand hängt ein Foto der ermordeten 16-Jährigen. Drumherum sind Infos zu den beiden Tatverdächtigen platziert und weitere wichtige Details zu dem Fall, der im November das Unterallgäu erschütterte. Die Stellwand steht bei der Memminger Kripo in einem Raum im zweiten Stock. Von dort aus arbeitet die „Soko Shelter“, die den Memmingerberger Mordfall aufklären soll. „Das schaut bei uns schon so aus, wie man das aus Krimis im Fernsehen kennt“, sagt Thorsten Ritter. „Wir arbeiten mit Stellwänden, aber natürlich auch mit entsprechender Software.“ Ritter leitet die Kripo Memmingen und die „Soko Shelter“. Details zum Mordfall gibt er mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht preis. Aber er spricht allgemein über die Arbeit einer Soko – die Kurzform für „Sonderkommission“.

