Skitourengehen: schön, aber auch schön gefährlich

Plus Der Oberallgäuer Bergführer Bernd Zehetleitner erklärt, was man als Tourengeher beachten sollte - und welche Vorteile ein neues Verschütteten-Suchgerät hat.

Skitourengehen und Schneeschuhwandern boomt: Nicht erst, aber erst recht seit dem vergangenen Winter, als wegen der Corona-Pandemie keine Lifte liefen. Wie wird sich das in der gerade begonnenen Saison weiter entwickeln?



Bernd Zehetleitner: Ja, vergangenen Winter sind viele Schneesportler auf Skipisten aufgestiegen. Da dies aber heuer durch die zum Glück wieder geöffneten Skigebiete für einige nicht mehr so attraktiv sein dürfte, wird sich erst zeigen, ob diese Zielgruppe wieder zum Skifahren auf Pisten zurückkehrt.