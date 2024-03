Skyline Park eröffnet am Wochenende: Günstigere Preise für Besucher aus der Nähe

Saisonauftakt im Skyline Park: Am Wochenende, 16. und 17. März, winken Besuchern aus der näheren Umgebung vergünstige Eintrittspreise.

Auf verbilligte Eintrittspreise könne sich Besucherinnen und Besucher aus der Nachbarschaft des Skyline Parks zur Saisoneröffnung am Wochenende Samstag, 16., und Sonntag, 17. März, freuen. Beim Wochenende der Nachbarschaft werden Gäste aus einem Umkreis von 15 Kilometer zu einem Sonder-Eintrittspreis für Kinder und Erwachsene eingeladen. Alle Winter-Geburtstagskinder, die in der Winterpause vom 6. November 2023 bis 22. März, Geburtstag hatten, werden zu einem Erlebnis der besonderen Art eingeladen. Alle, die in dieser Zeit höchstens 14 Jahre geworden sind, kommen kostenlos am 27. und 28. April in den Park.

Der Allgäu Skyline Park bekommt eine neue Achterbahn

Im Laufe der Saison 2024 erweitert der Allgäu Skyline Park sein Angebot um den "Berg- und Tal Hetz" Family Launch Coaster. Mit einer Höhe von 15 Metern, einer Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h und einer Gesamtstreckenlänge von 260 Metern verspricht diese neue Attraktion laut Pressemitteilung "ein unvergleichliches Fahrerlebnis für die ganze Familie". (mz)