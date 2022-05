So feiern Allgäuer Fans den Star Wars Day 2022 am 4. Mai

Plus Nach der Arbeit in Darth Vader oder einen Stormtrooper verwandeln: Eine Fan-Gruppe aus dem Allgäu hat sich dem Star-Wars-Universum verschrieben.

Irgendwo ist ein blechern-asthmatisches Atmen zu hören. Vollkommen gleichmäßig. Plötzlich steht er vor einem, in einem Memminger Garten: Darth Vader, der dunkle Lord aus der Filmreihe Star Wars. Groß, bedrohlich, er fixiert einen durch seinen schwarzen Helm. Ein seltsames Gefühl.