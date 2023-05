Allgäu

11:45 Uhr

So schützen Allgäuer Banken ihre Geld-Automaten vor Sprengungen

Immer wieder sprengen Kriminelle Geldautomaten in die Luft, wie in der Nacht zum Donnerstag in Leipheim. Banken in der Region erhöhen den Schutz ihrer Automaten.

Plus Kriminelle sprengen serienweise Geldautomaten in die Luft. Jüngstes Beispiel: Leipheim. Auch das Allgäu war schon elf Mal betroffen. So reagieren Banken.

Von Tobias Schuhwerk Artikel anhören Shape

Allgäuer Banken sagen Kriminellen den Kampf an: Die Geldhäuser investieren im großen Stile in moderne Sicherungsysteme ihrer Geldautomaten. Damit reagieren sie auf die nicht abebbende Welle von Automatensprengungen in Süddeutschland. Allein im Allgäu wurden elf Geldautomaten seit 2019 gesprengt.

„Die Gefahr ist bei uns ganz klar weiterhin gegeben“, sagt Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben/Südwest, mit Blick auf die jüngsten Ereignisse: In der Nacht zum Donnerstag hatte unbekannte Täter bei einer gewaltigen Sprengung in Leipheim (bei Ulm) zwei Geldautomaten völlig zerstört und einen hohen fünfstelligen Betrag erbeutet. Auch in Sulz (Baden-Württemberg) und in der Kemptener Partnerstadt Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) sprengten Kriminelle Automaten. Der letzte Vorfall dieser Art im Allgäu hatte sich Ende April in Berkheim ereignet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen