Übergewicht bei Kindern: „Wir erleben extreme Fälle“

Plus Bundesweit sind sechs Prozent der Kinder krankhaft übergewichtig. Ab wann es gefährlich wird und was Eltern beachten sollten, erläutert eine Expertin.

Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland sind zu dick oder sogar krankhaft dick. Die Corona-Pandemie mit Homeschooling und ausgefallenen Vereinsaktivitäten hat diese Entwicklung verstärkt. Das geht aus einer Untersuchung der Kaufmännischen Krankenkasse Hannover (KKH) hervor. Im Jahr 2021 waren im Schnitt sechs Prozent der Sechs- bis 18-Jährigen krankhaft übergewichtig.