Allgäu

11:38 Uhr

V-Märkte werden jetzt auch mit Elektro-Lastwagen beliefert

Plus Das Allgäuer Einzelhandelsunternehmen Kaes (V-Märkte) setzt künftig Elektro-Lastwagen ein. Die Fahrzeuge sind Teil einer „Klimastrategie“. Was steckt dahinter?

Von Alexander Vucko Artikel anhören Shape

Bei so viel Kraft unter dem Bock werden auch Trucker emotional. „Die Fahrleistungen des Elektroantriebs mit umgerechnet 680 PS sind beeindruckend“, schwärmt Andreas Spannagl, Fuhrparkchef im Unternehmen Georg Jos. Kaes und damit Herr über 40-Tonner vom Typ Volvo FH electric.

Der Allgäuer Lebensmitteleinzelhändler, der Verbraucher- und Baumärkte (V-Märkte) an 58 Standorten in Bayern betreibt, läutet damit eine neue Ära in seiner Geschichte ein. Vier Lkw mit Elektroantrieb steuern künftig Märkte zwischen Fischen im Oberallgäu und Pentling bei Regensburg vom Zentrallager im Ostallgäuer Mauerstetten aus an. In der Branche zählt das Familienunternehmen laut Volvo damit zu den Vorreitern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen