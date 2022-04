Vom Allgäu ins Weltall: Diese Firmen sind an Raumfahrt-Projekten beteiligt

Firmen aus dem Allgäu bauen nicht nur an Satelliten mit. Technik aus der Region flog sogar bis zum Mars.

Das Allgäu ist nicht nur eine Region für Landwirtschaft und Tourismus, sondern auch für Technologie. Hier werden Produkte entwickelt und hergestellt, die sogar ins Weltall fliegen. Die größte Herausforderung dabei: Technik und Material müssen viele Jahre unter extremen Bedingungen halten – denn schnell mal einen Monteur ins Weltall zu schicken, klappt nicht. Einige Beispiele von Allgäuer Firmen:

Magnet-Schultz, Memmingen

Magnet-Schultz liefert Elektromagnete für Satelliten. Sie sind 15 Millimeter breit, 28 Gramm leicht und lösen zum Beispiel die während des Transports ins All verriegelten Sonnensegel. Oder sperren ein Getriebe, um im Schadensfall noch eingeschränkte Funktionen des Satelliten aufrecht zu erhalten. Etwa 600 Elektromagnete hat MSM bisher in die Raumfahrtindustrie geliefert.

„Die enormen Investitionskosten der Missionen stellen hohe Anforderungen an die Funktionssicherheit der Geräte, weshalb diese aufwendigen Eignungsprüfungen unterzogen werden“, erklärt Firmenchef Dr. Albert W. Schultz. Besondere Herausforderungen resultieren aus den extremen Bedingungen im Weltall: Hitze, Kälte, Vakuum und Strahlung sowie die hohen Beschleunigungen beim Transport ins All. Das erfordert spezielle Materialien. Da Satelliten autark arbeiten, sind die Magnete auf geringsten Energieverbrauch getrimmt.

Magnet-Schultz war auch am Solar Orbiter beteiligt – einer Raumsonde der Europäischen Weltraumorganisation zur Erforschung der Sonne, die mit der NASA realisiert und im Februar 2020 gestartet wurde. Kosten der gesamten Mission: über eine Milliarde Euro.

Liebherr-Aerospace, Lindenberg

Wärmetauscher für Satelliten baut Liebherr-Aerospace. Die Technik aus Lindenberg zur Übertragung von Energie kommt in eine Steuereinheit der „Space Inspire“-Satelliten, die für die Telekommunikation eingesetzt werden – vor allem bei Videoübertragungen und Breitbandverbindungsdiensten. Die Satelliten verbringen mindestens 15 Jahre ohne Wartung im Weltraum.

Tecnotron, Weißensberg

Elektronik für die neueste Satelliten-Generation entwickelt die Firma aus dem Landkreis Lindau derzeit. Details nennt sie aus Gründen der Geheimhaltung nicht. Tecnotron war bereits an der 2003 gestarteten Mission der Raumsonde „Mars Express“ beteiligt und sorgte dafür, dass die Kamera spektakuläre Echtfarbenaufnahmen machte.

Know-How der 145 Mitarbeiter steckte auch in der Sonde „Rosetta“, die samt Minilabor auf dem Kometen „Tschurjumow-Gerassimenko“ landete. Seit 2018 kreist ein Stück von Tecnotron auch um die Erde. An Bord der Raumstation ISS wurde damit die Icarus-Antenne entfaltet und ihr Computer in Betrieb genommen. Von dem Projekt versprechen sich Wissenschaftler Erkenntnisse über viele Tierarten und das Zusammenspiel von Klima, Umwelt und Lebensbedingungen. Für das Gesamtsystem in der Raumstation entwickelte Tecnotron vier Träger für elektronische Bauteile. Die Herausforderung lag auch darin, dass sie möglichst wenig wiegen und zudem nur wenig Platz verbrauchen dürfen.

Rohde&Schwarz, Memmingen

Ebenfalls am Icarus-Projekt beteiligt ist Rohde&Schwarz. 25.000 Tiere sind mit kleinsten Funksendern, so genannten Tags, ausgerüstet, die kaum größer als ein Daumennagel sind und knapp fünf Gramm wiegen – entwickelt und gebaut in Memmingen. Beim Überflug der ISS werden die Tags aktiviert und senden Daten zu Bewegung, Beschleunigung und Umgebungstemperatur der Tiere an Icarus.

Röhrs, Sonthofen

Federn aus Flachdraht für Satelliten stellt das Unternehmen aus dem Oberallgäu her. Sie halten die Wasserstoffzellen zusammen, die für die Energieversorgung nötig sind.

AMC Aerospace, Memmingen Quasi bereit für den Weg ins All ist ein Produkt der Firma: Sie entwickelt derzeit einen speziellen Pilotensitz. Durch dessen Bezug kann kabellos ein medizinisches Live-EKG erstellt werden. Das Produkt ist für die Luftfahrt gedacht, eignet sich aber auch für die Raumfahrt, sagt Geschäftsführer Roger Hohl.