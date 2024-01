Allgäu

14:14 Uhr

VR-Bank Memmingen: Kredit an Signa-Gesellschaft von René Benko in Millionenhöhe

Plus Die Memminger VR-Bank soll einer Tochterfirma der angeschlagenen Signa-Gruppe 60 Millionen Euro geliehen haben. Was ist dran an den Berichten?

Von Andreas Berger, Helmut Kustermann Artikel anhören Shape

Eine Allgäuer VR-Bank soll einen Kredit über 60 Millionen Euro gewährt haben – und zwar einer Gesellschaft des umstrittenen Immobilienunternehmers René Benko. So war es am Mittwoch in einem Bericht des Handelsblatt zu lesen. Benkos Signa-Gruppe befindet sich in starker finanzieller Schieflage. Auch das insolvente Warenhaus-Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof gehört zu dieser Gruppe.

Auch in Memmingen gibt es eine Karstadt-Filiale. Ebenfalls in Memmingen sitzt die VR-Bank, die den Millionen-Kredit vergeben haben soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen