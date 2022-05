Allgäu

Was wurde aus dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“?

Kein anderes Volksbegehren war so erfolgreich wie das mit dem Slogan „Rettet die Bienen!“. An der Umsetzung gibt es jedoch Kritik.

Plus Vor drei Jahren sorgte das Volksbegehren Artenvielfalt für Gesprächsstoff. Mit der Umsetzung sind aber weder der Bund Naturschutz noch die Landwirte zufrieden.

Von Simone Härtle

„Rettet die Bienen“: Dieser Slogan dürfte bei vielen Allgäuerinnen und Allgäuern Erinnerungen wecken. Das zugehörige Volksbegehren Artenvielfalt aus dem Jahr 2019 war das erfolgreichste in der Geschichte des Freistaats Bayern und wurde auch in der Region emotional und kontrovers diskutiert. Die Staatsregierung hat es nicht nur angenommen, sondern auch ein Begleitgesetz beschlossen, um den Artenschutz voranzutreiben. Doch was hat sich seither getan?

