Wie Corona die Gesundheitsämter im Allgäu belastet

Plus Die Behörden im Allgäu wurden personell zwar deutlich aufgestockt, arbeiten aber am Limit. Welche Wünsche sie haben.

„Sehr belastend“, „sehr angespannt“, „herausfordernd“: So bezeichnen die Gesundheitsämter im Allgäu die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie. Wegen der Pandemie wurden die Gesundheitsämter personell deutlich aufgestockt. Aktuell sind 110 Personen im Gesundheitsamt Ostallgäu beschäftigt – vor zwei Jahren waren es 24 Personen. Das gilt auch für das Oberallgäu (70/25), den Landkreis Lindau (45/11), das Unterallgäu (48/19) und die Stadt Memmingen (28/9).