Wildcamper im Allgäu: (K)eine grenzenlose Freiheit?

Plus Mit Corona kamen die Wildcamper ins Allgäu. Die Anzahl der Verstöße schoss nach oben. Wie die Situation aktuell ist und welchen Effekt Soziale Medien haben.

Es sind Bilder, die tausendfach im Internet geteilt werden. Darauf zu sehen sind Campingbusse, deren Türen und Heckklappen geöffnet sind. Häufig steht frisch aufgebrühter Kaffee auf einer Ablage, die Sicht auf Seen und weite Landschaften ist frei.

Die Botschaft dahinter: unendliche Freiheit fernab von Touristenströmen. Kritiker sprechen von einer „falsch verkauften Freiheit“. Die Realität im Allgäu und im benachbarten Tirol sehe oft anders aus. Das zeigt auch eine Nacht Mitte August im Füssener Land: Die Polizisten entdeckten fast 60 Wildcamper. Besonders heftig waren die Verstöße im südlichen Allgäu während der Corona-Pandemie.